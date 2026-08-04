 2026-08-03T09:43:42.777Z

Spielbericht

Bittere Härtel-Rückkehr: Ex-Verein BAK kegelt Union raus

U19 DFB-Pokal: Moabiter sorgen mit dem 3:2 für die Überraschung der ersten Runde

von far · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Jens Härtel
Jens Härtel – Foto: Kammerer

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Bitterer Einstand für Jens Härtel: Der Ex-Berliner AK 07 Coach verliert sein erstes Pflichtspiel als U19-Trainer des 1. FC Union Berlin ausgerechnet gegen seinen früheren Verein. Der Berliner AK ohne Nachwuchsleistungszentrum sorgt mit dem 3:2 für die Pokal-Überraschung

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Härtel-Einstand bei Union misslingt

Der Pflichtspiel-Einstand von Jens Härtel als U19-Trainer des 1. FC Union Berlin ist gründlich misslungen. Ausgerechnet bei seiner Rückkehr zum Berliner AK 07 kassierte der 57-Jährige in der 1. Runde des DFB-Pokals der Junioren eine 2:3-Niederlage und schied damit direkt aus dem Wettbewerb aus.

Rückkehr an die alte Wirkungsstätte

Ausgerechnet beim Berliner AK 07: Härtel war von 2011 bis 2013 Cheftrainer der Moabiter. In dieser Zeit führte er den damaligen Regionallgisten unter anderem zum Gewinn des Berliner Landespokals und in den DFB-Pokal. Nun wurde die Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte zum bitteren Fehlstart in seinem neuen Amt bei Union.

BAK 07 sucht den Abschluss gegen Union im DFB Pokal
BAK 07 sucht den Abschluss gegen Union im DFB Pokal – Foto: Wolfgang Schröter

Außenseiter ohne NLZ überrascht

Der Berliner AK sorgte auch sportlich für eine Überraschung. Während Union Berlin über ein zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) verfügt, kommt der BAK ohne NLZ aus. Dennoch setzten sich die Moabiter gegen den favorisierten Bundesligisten durch und warfen ihn bereits in der ersten Runde aus dem DFB-Juniorenpokal.

Union schafft die Aufholjagd nicht

Der BAK legte den Grundstein mit einer 2:0-Pausenführung durch Enes Gündüz (23.) und Andrii Shakula (33.). Saba Bochorishvili erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 3:0 (51.). Erst in der Schlussphase kam Union durch Tom Kannegießer (81.) und Richard Buß (90.+5) noch einmal heran. Die Aufholjagd kam jedoch zu spät – der Berliner AK brachte den 3:2-Erfolg über die Zeit und zog in die zweite Runde ein.

BAK Keeper Kopal in Aktion
BAK Keeper Kopal in Aktion – Foto: Wolfgang Schröter

Jens Härtel

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