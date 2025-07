Bittere Gewissheit: Kreuzbandriss bei Hankofens Neuzugang Löffler

"Seit ein paar Tagen habe ich leider Gewissheit. Es ist enorm bitter, zumal ich im Oktober 2023 bereits einen Kreuzbandriss erlitten habe. Damals allerdings am anderen Knie. Ich werde mich nun schnellstmöglich operieren lassen und dann meine Reha in Angriff nehmen", sagt David Löffler.

Hankofens Sportlicher Leiter Richard Maierhofer fühlt mit dem Unglücksraben mit: "Es ist extrem schade, da David in den ersten Einheiten und auch im Wettkampf einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Außerdem hat er sich sehr gut in die Gruppe integriert. Wir wünschen David eine schnelle Genesung und werden ihn bestmöglich unterstützten, damit er schnellstmöglich wieder für uns auf dem Platz stehen kann. Der Ausfall ist für uns in personeller Hinsicht sehr herausfordernd, da wir mit David Löffler, Korbinian Stütz und David Schneider drei Innenverteidiger eingeplant hatten. Nun sind wir auf dieser Position dezimiert und haben noch nicht mal ein Saisonspiel absolviert."



Für Löfflers Teamkollegen geht`s am morgigen Dienstagabend mit einem reizvollen letzten Test weiter. Die SpVgg duelliert sich allerdings nicht wie ursprünglich geplant in Bad Gögging mit den Profis von Al-Nasr SC Dubai, sondern in Neustadt an der Donau. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Es ist nochmal ein letzter Härtetest, bevor es dann am kommenden Wochenende ernst wird. Am Sonntag reist die SpVgg Hankofen-Hailing zum Saisonauftakt zum TSV Buchbach. Vor wenigen Wochen am letzten Spieltag der vergangenen Saison setzte es beim amtierenden Vizemeister eine deutliche 1:5-Niederlage...