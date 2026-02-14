Bittere Generalprobe: TSG Balingen schlittert gegen FV Illertissen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Vor dem Pflichtspielstart in das Jahr 2026 herrscht bei der TSG Balingen Ernüchterung. Im letzten Härtetest auf dem Kunstrasenplatz in Empfingen offenbarte die Mannschaft von Trainer Murat Isik empfindliche Lücken und verlor die Generalprobe gegen den FV Illertissen mit 0:4. Nun bleibt nur noch eine Woche Zeit, um die Fehler aufzuarbeiten.

Es sollte der finale Feinschliff werden, eine Demonstration der Stärke vor dem Wiederbeginn der Regionalliga Südwest. Doch stattdessen erlebte die TSG Balingen unter Trainer Murat Isik einen Nachmittag, der Fragen aufwirft und die Stimmung spürbar dämpft. Auf dem Kunstrasenplatz in Empfingen, wo die technischen Anforderungen an das Passspiel und die Präzision ohnehin hoch sind, fand der Regionalligist aus dem Südwesten zu keinem Zeitpunkt das richtige Rezept gegen den FV Illertissen. Der Gegner aus der Regionalliga Bayern agierte abgeklärt und nutzte die Balinger Unkonzentriertheiten konsequent aus. Bereits nach einer Viertelstunde wurde die Defensive der Balinger zum ersten Mal überwunden. Yannick Glessing traf in der 15. Minute zum 0:1 und versetzte den Hoffnungen der Isik-Elf einen ersten, empfindlichen Dämpfer. Wer gehofft hatte, dass dieser Rückschlag einen Weckruf darstellen würde, sah sich getäuscht. Die TSG bemühte sich zwar um Struktur, doch die Souveränität des FV Illertissen war an diesem Tag zu groß. In der 30. Minute erhöhte Max Zeller auf 0:2, was bereits zur Halbzeit für hängende Köpfe sorgte.

Auch nach dem Seitenwechsel gelang es der Mannschaft von Murat Isik nicht, das Ruder herumzureißen. In der 60. Minute schraubte Denis Milic das Ergebnis auf 0:3 in die Höhe. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Messe in Empfingen gelesen. Den bitteren Schlusspunkt setzte Robin Muth in der 70. Minute mit dem 0:4. Es ist ein Resultat, das schmerzt.

