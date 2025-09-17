Bittere Diagnose trübt Stimmung beim 1. FC Düren Vorbericht

Der Fußball-Mittelrheinligist muss monatelang auf Sommerneuzugang Ilhan Kocamis verzichten. Am Freitagabend schaut der FC Hennef auf der Westkampfbahn vorbei.

Nach der deutlichen 1:4-Pleite in der Fußball-Mittelrheinliga beim VfL Vichttal folgte in dieser Woche ein weiterer Nackenschlag für den 1. FC Düren. Ilhan Kocamis, Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1 auf dem Dörenberg, steht den Dürenern verletzungsbedingt für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung. Der 22-jährige Neuzugang des FCD war Mitte der ersten Hälfte mit Vichttals Keeper Frederik Said zusammengeprallt und musste kurze Zeit später ausgewechselt werden.

Auch Innen- und Außenmeniskus betroffen

Vieles deutete bereits zu diesem Zeitpunkt auf eine schwere Verletzung hin – nun folgte die ernüchternde Diagnose: Kocamis hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen, zusätzlich sind Innen- und Außenmeniskus betroffen. Schon in der vergangenen Saison ereilte ihn fast dasselbe Schicksal – damals allerdings im Trikot seines Ex-Klubs Vichttal.

„Das ist unglaublich bitter. Er ist ja erst bei uns wieder ins Training eingestiegen. Er war richtig gut unterwegs und bis zu seiner Auswechslung in Vicht sehr auffällig“, betont FCD-Trainer Luca Lausberg und ergänzt: „Das tut schon sehr weh und ist gleichbedeutend mit einem Qualitätsverlust für uns.“

Trotz der Hiobsbotschaft stecken die Dürener den Kopf nicht in den Sand. Die Niederlage in Vicht wurde aufgearbeitet, die nächste Herausforderung wartet bereits an diesem Freitagabend auf das neuformierte FCD-Team. Um 20 Uhr schaut der FC Hennef unter Flutlicht auf der Westkampfbahn vorbei. Die Mannschaft von Trainer Nils Teixeira ist bislang noch sieglos unterwegs. Am vergangenen Wochenende setzte es eine 0:4-Packung gegen die Zweitvertretung von Fortuna Köln.

„Wir wollen die Westkampfbahn zu einer Festung machen. Ich gehe davon aus, dass es ein offener Schlagabtausch werden wird, denn beide Mannschaften sind ein Stück weit auf Punkte angewiesen“, verdeutlicht Lausberg, der neben Kocamis auf Jason Harding (Aufbautraining), Rade Kostadinov (Zerrung) und Genki Miyoshi (noch nicht spielberechtigt) verzichten muss.

Ein Wiedersehen könnte es für Lausberg und Co. mit dem Ex-Dürener Nathan Kunzika geben, der seit dieser Saison die Schuhe für den FC Hennef schnürt, bislang allerdings noch nicht zum Einsatz gekommen ist.

Die Spiele im Überblick: 1. FC Düren - FC Hennef (Fr., 20.00), Fort. Köln II - Merten, Hohkeppel - Frechen 20, Königsdorf - Bergisch Gladbach, Bornheim - Wegberg-Beeck, Siegburg - Porz, Teut. Weiden - Sportfreunde Düren (alle So., 15.30), Pesch - Vichttal (So., 15.45)

