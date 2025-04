Bittere Derbypleite: Arminia unterliegt dem HSC nach spätem Elfmeter

Der SV Arminia Hannover hat auch das Stadtderby gegen Spitzenreiter HSC Hannover verloren – und das auf äußerst bittere Weise. Eine beherzte Leistung vor rund 1200 Zuschauern im Rudolf-Kalweit-Stadion reichte am Ende nicht, um zumindest einen Punkt zu retten. Ein umstrittener Foulelfmeter in der 84. Minute entschied das Spiel zugunsten der Gäste, die damit ihre Tabellenführung festigten. Für Arminia hingegen bleibt der Blick sorgenvoll nach unten gerichtet: Mit 33 Punkten steht der Traditionsklub weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz.

Dabei war der SVA über weite Strecken mindestens ebenbürtig. Schon in der ersten Halbzeit entwickelte sich ein intensives, von taktischer Disziplin geprägtes Spiel mit wenigen klaren Chancen auf beiden Seiten. Die beste Gelegenheit für die Gastgeber hatte Xelat Atalan, der mit einem Heber an HSC-Schlussmann Fielsch scheiterte. Auch Yannick Bahls und Kamil Jermakowicz näherten sich gefährlich dem Tor, ohne jedoch erfolgreich zu sein. Der HSC, der spielerisch blass blieb, agierte auffällig passiv – und kam mit dem bestens präparierten Geläuf in Bischofshol sichtlich schlechter zurecht als der Gastgeber.