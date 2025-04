Bittere Derbyniederlage für Dillingen auf Lauinger "Kartoffelacker"

Das satte Grün der Lauinger "Anfield Road", deren aktueller Zustand laut Einlassung von Dillingens Erstem Vorsitzenden Christoph Nowak fast schon eine Beleidigung für den gleichnamigen legendären Ground des britischen Topklubs FC Liverpool darstellt, signalisierte nur vermeintlich einen guten Zustand des FCL-Spielfeldes, das darunter von gesundheitsgefährdenden Löchern nur so übersät war. So verletzten sich beide SSV-Innenverteidiger bereits nach rund 20 Spielminuten ohne Fremdeinwirkung, weil sie umgeknickt waren und mussten ausgewechselt werden. Während bei Berat Kasumi eine gewisse Hoffnung auf eine kürzere Ausfalldauer besteht, hat es dagegen Spielertrainer Michael Hildmann gemäß der MRT-Untersuchung am Montagmorgen erheblichst am Sprunggelenk erwischt. Er wird in dieser Spielzeit wohl nicht mehr zur Verfügung stehen.

Erst einmal in Fahrt, legte Nowak noch gegen den Verein aus der Mohrenstadt nach: "Mir in Dillingen ist es heilig, das Gastmannschaften wie Schiedsrichter einwandfreie und saubere Umkleiden vorfinden, das gebietet der Respekt. Bei uns konnte man gestern aufgrund eines defekten Türschließers nicht einmal die Kabinentür zumachen, das ist eine Zumutung. Und ich nehme, wenn es notwendig ist, im Donaustadion auch `mal selber einen Besen in die Hand. Bei denen im Gang zwischen Stadiongaststätte und Toilette wurde offenbar seit Wochen nicht mehr rausgekehrt. Da bleibt mir nur, den Restaurantbesuchern einen guten Appetit zu wünschen. Ich habe mir meinen Kaffee aus gutem Grund schon vor dem Spiel an der Tankstelle geholt. Sowas hat mit Hochwasserschäden oder einer grundsätzlich maroden Bausubstanz gar nichts zu tun. Sollten wir wieder ins Auwaldstadion reisen müssen, so werden wir uns in Zukunft allein schon aus hygienischen Gründen in Dillingen umziehen!"

Die Anfangsphase der Partie gehörte dem FC Lauingen, die Gäste aus der Großen Kreisstadt kamen nur schwer in die Begegnung und mussten dann aufgrund der oben bezeichneten Verletzungen komplett improvisieren, zeigten aber im Anschluss dennoch eine beherzte Leistung und hatten im Endeffekt sogar die klareren Einschussmöglichkeiten, die aber, nicht zum ersten Mal in der Frühjahrsrunde, teilweise kläglich versemmelt wurden. Auch die Überzahl ab Spielminute 55, Lauingens Fatjon Gashi hatte den eigentlich gut leitenden Referee Julien Seiler (SV Hochwang/Schiedsrichtergruppe Westschwaben) beleidigt, weil er einen Freistoß für sich reklamierte, diesen aber nicht bekam, konnte die SSV gegen allerdings geschickt und kompakt verteidigende Lauinger nicht in Zählbares ummünzen. Stattdessen fing man sich den spielentscheidenden Gegentreffer: Dillingens Keeper Michael Wagner konnte einen Schuss von Lukas Lauft gerade noch abwehren, Almuri Abdulrazak setzte nach und staubte zum spielentscheidenden 1:0 für den FC Lauingen ab (64.).