Bittere Derbyniederlage

Genauso wie die erste Mannschaft musste auch unsere Zweite trotz aufopferungsvollem Kampf im Derby die Heimreise ohne Punkte antreten. In einer recht unspektakulären ersten Hälfte, in der sich beide Teams weitestgehend im Mittelfeld neutralisierten, hatten die Gastgeber zwar etwas mehr Abschlüsse, wirklich gefährlich wurde es aber selten. Ein abgefälschter Schuss ging knapp nebens Tor (24.), ein gefährlicher Guhr-Kopfball ein Stück darüber (32.). Auf Auerbacher Seite scheiterte der kurz zuvor eingewechselte Weiß mit einem Distanzschuss (39.) ebenso wie frei vor VfR-Keeper Mummert nach schönem Steckball von Schmidt (42.), sodass torlos die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren hatten sich in der Kabine wohl etwas vorgenommen, denn sie kamen druckvoll aus der Pause, doch es gab kein Durchkommen und so blieben echte Torraumszenen weiter Mangelware. Das 1:0 fiel dann erst in der 70. Minute, als Watteroth nach einem Freistoß von der linken Seite aus dem Getümmel per Kopf die Ittersbacher Führung herstellte. Der Ausgleich folgte aber im Handumdrehen: Konrad jagte die Kugel in die gegnerische Hälfte, wo Bonavia dem VfR-Verteidiger den Ball abluchste und nach Doppelpass mit Bossert das 1:1 besorgte (72.). Die Einwechslung von Ex-Auerbacher Cedric Mangler brachte den Ittersbachern nochmal etwas Auftrieb, wenngleich er zunächst an der Reaktion von Schorer scheiterte (78.). Auf der Gegenseite wurde ein toller Angriff leider nicht mit der Auerbacher Führung belohnt. Schmidt war nach Doppelpass mit Bossert alleine auf dem Weg Richtung Tor, doch der klare Kontakt des Keepers reichte dem Unparteiischen nicht für einen Pfiff. Stattdessen profitierte Mangler für den VfR von einem Auerbacher Abwehrfehler und vollstreckte überlegt zum 2:1 für seine Farben (90.). Der TSV warf nochmal alles nach vorne, der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen. Schröder scheiterte für den VfR bei einer Kontersituation noch frei vor Schorer an dessen Fußabwehr (90.+5), die Punkte blieben aber dennoch in Ittersbach. Schade für die Balzer-Elf, die sich für einen aufopferungsvollen Kampf und ein tolles Spiel nicht mit Punkten belohnen konnte!