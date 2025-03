Bittere Derby-Pille für die Waldeck Amateure

Meine lieben schwarz weißen Freunde gibt Spiele sage ich euch da gehen die Berichte so garnicht von der Hand. Und am vergangenen Sonntag war ein Solches.

Nach Anpfiff gibt es jedoch gleich innerhalb der ersten 10 Minuten eine Stereowatschen in bester Bud Spencer Manier mitten ins Kontor unserer Zwoaten.

Als wäre das nicht genug, gibt es in der 18. Minute den nächsten Schlag ins Kontor der Amateure zum 3:0 der Heimmannschaft.

Doch die Waldecker Jungs können nach kurzem schütteln durch Andor einen eigenen Treffer nachlegen. Zwei weitere gute Chancen können vor der Halbzeitpause leider nicht verwertet werden.So geht es mit einem 3:1 Rückstand in die Kabine.

In der zweiten Hälfte ist eine deutliche Steigerung im Spiel der Amateure zu erkennen. In einem Hitzigen Spiel rennen sie immer wieder an und lassen hinten nichts zu.

Leider beißt sich die Zwoate immer wieder ihre Zähne an der Defensive und dem glänzend aufgelegten Torwart der Untermenzinger aus.

Auch wenn im Spiel inzwischen Feuer drin ist, will der Anschlusstreffer einfach nicht gelingen. Ohne den bekommt der SVW II keinen Fuß mehr in die Tür und das Spiel endet 3:1 für die Gastgeber.

Nach dem fulminanten 4:1 Sieg im Hinspiel bekommen wir Auswärts eine Abreibung und die zweite des SVU zieht in der Tabelle an uns vorbei. Es kann keine größere Motivation geben, als das wieder richtigzustellen.

Im nächsten Spiel gegen Anadolu haben wir die erste Chance dazu. Und wie wir aus dem Hinspiel wissen, wird das ein harter Brocken. Wenn wir so aufopferungsvoll spielen wie in der zweiten Halbzeit ist Zuhause aber alles drin.

Diese Woche heißt es hart arbeiten damit uns diese Leistubg wieder über 90 Minuten gelingt um im Anschluss wieder auf der Sonnenseite der Kreisklasse 3 stehen.

MVPs der Redaktion:

alle die nächste Woche zeigen, dass sie das Ruder wieder rumreißen wollen.

Schwarz-weiße Grüße!