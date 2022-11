Bittere Auswärtsniederlage in Eltern

Am Sonntag waren wir zu Gast beim SV ELTERN – Mitaufsteiger aus der Vorsaison und sicherlich ein Mitkonkurrent um den Klassenerhalt in dieser Saison. Bereits im Hinspiel hatte der gestrige Gastgeber das glücklichere Ende für sich und uns 1:0 besiegt. Durch Sperren und Verletzungen konnten wir leider nicht in Bestbesetzung antreten, dennoch war der Kader gut genug um dem Gastgeber richtig Paroli zu bieten. Erstmalig dabei war mit Fynn Wilming ein A-Jugendlicher, der langsam an das Niveau im Herrenbereich herangeführt werden soll. Fynn hat es gleich in die Startaufstellung geschafft, und ein gutes Premierenspiel abgeliefert. Unsere Mannschaft ist sehr gut ins Spiel gekommen an diesem Nachmittag, war von Anfang an präsent in den Zweikämpfen, im Kopf hellwach und gewillt die Niederlagen der letzten Spiele auszubügeln. Eltern kam gar nicht ins Spiel und alle zaghaften Bemühungen wurden von uns im Keim erstickt. So gehörten die ersten Chancen Matthis Müller, der den Ball aber nicht 100% trifft (2. Min) und Hendrik Hermes der an der gegnerischen Abwehr scheitert, aber dessen Aktion uns einen Eckball einbrachte, bei dem Kevin Homann das Tor ebenfalls knapp verfehlte (4./5. Min). Das war der Startschuss für weitere gute Möglichkeiten zur Führung für unsere Eintracht. Nach einem Schuss von Jan Schepers, der vom Keeper gehalten wurde, hatte wiederum Matthis Müller eine gute Gelegenheit. Nur Sekunden später ähnliches Bild, wieder eine Flanke von Jan auf Matthis - daneben, oder nach einem langen Einwurf von Arthur Sommer („Baba“) auf Hendrik Hermes, dessen Schuss knapp übers Tor zielte (10./11./12. Min). Nur zwei Zeigerumdrehungen später hatte Matthis die große Doppelchance zur Führung, aber scheiterte ebenso an der wackligen Abwehr der Gäste (14.Min). Erst danach gab es die erste Chance für Eltern, einen Eckball, den „Bolsi“ aber sicher abfangen konnte (20. Min). In dieser Phase des Spiels hatten wir den Gastgeber völlig unter Kontrolle, gewannen nahezu alle ersten Bälle und versuchten immer wieder über Außen unser Spiel durchzudrücken. Auch unser gesamter Defensivbereich stand sehr sicher und erlaubte Eltern keine Entfaltung. Dann war es wieder Jan vorbehalten, der den Torwart umspielte, aber die Flanke fand keinen Abnehmer. Zwei Schüsse aus der Distanz von Fynn Wilming verpassten knapp das Tor (29./31.Min). Eltern war noch durch einen Freistoß aus ca. 25 m Entfernung aufgefallen, der strich aber deutlich übers Tor. Nach guter Kombination über „Baba“ und Huy der aufs kurze Eck abzieht, kann der Keeper den Ball halten (38. Min). Ein Freistoß von Jan (42. Min), den der Keeper ebenfalls klären kann und ein Schuss von Bennet (45. Min), der von der gegnerischen Abwehr geblockt wird, gab es durchaus zahlreiche Möglichkeiten zur Führung für unsere Mannschaft. Eine wirklich gute erste Halbzeit unseres Teams. Halbzeitstand 0:0.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir gleich noch eine Chance durch Timon Krüssel der sich über die linke Seite durchsetzen konnte, aber knapp das Tor verfehlte (46. Min). Danach verflachte unser Spiel ein bisschen und wir hatten den Faden verloren und spielten etwas nervöser im Spielaufbau als noch im ersten Durchgang. Selbst während dieser Phase, hatte der Gastgeber aber kaum Chancen, die ein Tor wert gewesen werden. Eltern war damit beschäftigt unseren Spielaufbau zu stören, ohne selbst gefährlich zu werden. In der 70. Minute erhielt der Gastgeber nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte. Erster Wechsel SVEE - für Hendrik Hermes durfte The Phi Nguyen ran. Wie aus dem Nichts erzielte Eltern dann den überraschenden Führungstreffer. Ein augenscheinlich abgefälschter Sonntagsschuss aus der Distanz rutschte „Bolsi“ noch über die Hände, konnte von ihm aber nicht mehr übers Tor gelenkt werden und landete im „Knick“ 1:0 (76. Min). Ein direkter Konter im Anschluss über die linke Seite von Jan und Timon brachte uns aber nicht das längst überfällige Tor.

Insgesamt waren wir die dominierende Mannschaft und hatten mehr Spielanteile, allerdings konnten wir das nicht positiv für uns nutzen und zumindest einen Punkt mitnehmen. Doppelwechsel SVEE für Matthis Müller und Kevin Homann wechselte unser Trainer Daniel Bols und Matthis Bruns für die Schlussphase ein (81./82. Min). Eine weitere Chance für Eltern (Pfosten) und für unsere Mannschaft brachte auch keine Ergebnisänderung mehr. Huy holte sich in der 89. Minute noch die gelbrote Karte. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter das Spiel nach nur zweiminütiger Nachspielzeit ab. Bisschen kurz gehalten, denn es gab doch zahlreiche Unterbrechungen in Halbzeit zwei. So kassierten wir die dritte Niederlage in Folge. Allerdings bleibt hervorzuheben, dass wir doch das beste Spiel seit Wochen bestritten haben und auf dieser Leistung durchaus aufbauen können, zumal wenn alle Verletzten und gesperrten Spieler wieder an Bord sein werden. Kopf hoch Männer, denn das bessere Team hat heute leider verloren!