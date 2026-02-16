 2026-02-09T08:36:21.830Z

Spielbericht

Bittere Auswärtsniederlage

von Jürgen Kleinhans · Heute, 09:05 Uhr · 0 Leser

Bezirksliga Kassel 3 94/95
Wolfhagen
SV Balhorn
So., 02.10.1994, 15:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
SV Balhorn
SV Balhorn
1
0
Abpfiff

Bis zum Pausenpfiff konnte sich keine Elf nennenswerte Vorteile verschaffen. Danach aber nahm der FSV das Heft in die Hand , erarbeitete sich auch ein Chancen Übergewicht, so daß der Sieg durch den Treffer durch Lubitz (65) verdient war.