Bittere Auswärtsniederlage

Bis zum Pausenpfiff konnte sich keine Elf nennenswerte Vorteile verschaffen. Danach aber nahm der FSV das Heft in die Hand , erarbeitete sich auch ein Chancen Übergewicht, so daß der Sieg durch den Treffer durch Lubitz (65) verdient war.