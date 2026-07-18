🗣: "Bittere Auftaktniederlage" für Traunstein – Kirchheim freut sich

Auch in der Landesliga Südost rollt der Ball wieder! Am Freitag sicherte sich Kirchheim die ersten drei Punkte und Unterföhring setzte ein Ausrufezeichen gegen Wacker München. Die Reaktionen der Trainer nach den Spielen.
Gerald Straßhofer, Trainer des SB Chiemgau Traunstein: » Sehr bittere Auftaktniederlage für uns. Es war ein meiner Meinung nach sehr ausgeglichenes Spiel, von beiden Seiten sehr intensiv. Aber letztendlich mit einem clevereren Sieger, die eine gute Aktion mit einem Einwurf ausgenutzt haben. Hinzukommt eine sehr umstrittene rote Karte für uns, wo wir dann 30 Minuten in Unterzahl spielen mussten, was natürlich sehr schwierig für uns gewesen ist, wobei wir das relativ gut gelöst haben. Die Jungs haben es aber gut gemacht und wir werden weiter kämpfen. «
Maximilian Riedmüller, Trainer des Kirchheimer SC: » Ein Sieg zum Auftakt und nach dem Umbruch im Sommer ist immer super. Vor dem ersten Spieltag weiß man immer nicht so genau wo man steht. Jetzt sind wir um einige Erkenntnisse reicher. Wir haben viele Dinge umgesetzt wie wir sie uns vorgenommen haben. Nachdem wir das zweite Tor nicht nachgelegt haben, wird es am Ende nochmal spannend. Mit den ersten drei Punkten freuen wir uns nun auf die nächste Aufgabe. «