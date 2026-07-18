🗣: "Bittere Auftaktniederlage" für Traunstein – Kirchheim freut sich

Gerald Straßhofer, Trainer des SB Chiemgau Traunstein: » Sehr bittere Auftaktniederlage für uns. Es war ein meiner Meinung nach sehr ausgeglichenes Spiel, von beiden Seiten sehr intensiv. Aber letztendlich mit einem clevereren Sieger, die eine gute Aktion mit einem Einwurf ausgenutzt haben. Hinzukommt eine sehr umstrittene rote Karte für uns, wo wir dann 30 Minuten in Unterzahl spielen mussten, was natürlich sehr schwierig für uns gewesen ist, wobei wir das relativ gut gelöst haben. Die Jungs haben es aber gut gemacht und wir werden weiter kämpfen. «