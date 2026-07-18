 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

🗣: "Bittere Auftaktniederlage" für Traunstein – Kirchheim freut sich

Die Trainerstimmen zum 1. Spieltag

von Lara Marjanovic · Heute, 12:23 Uhr · 0 Leser
Kirchheim gewinnt das Auftaktspiel gegen Traunstein.
Kirchheim gewinnt das Auftaktspiel gegen Traunstein. – Foto: Bernhard Schmöller

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Landesliga Südost
Türkgücü Mün
Eggenfelden
Haching II
Unterföhring

Auch in der Landesliga Südost rollt der Ball wieder! Am Freitag sicherte sich Kirchheim die ersten drei Punkte und Unterföhring setzte ein Ausrufezeichen gegen Wacker München. Die Reaktionen der Trainer nach den Spielen.

Gestern, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
1
0

Gerald Straßhofer, Trainer des SB Chiemgau Traunstein: » Sehr bittere Auftaktniederlage für uns. Es war ein meiner Meinung nach sehr ausgeglichenes Spiel, von beiden Seiten sehr intensiv. Aber letztendlich mit einem clevereren Sieger, die eine gute Aktion mit einem Einwurf ausgenutzt haben. Hinzukommt eine sehr umstrittene rote Karte für uns, wo wir dann 30 Minuten in Unterzahl spielen mussten, was natürlich sehr schwierig für uns gewesen ist, wobei wir das relativ gut gelöst haben. Die Jungs haben es aber gut gemacht und wir werden weiter kämpfen. «

Maximilian Riedmüller, Trainer des Kirchheimer SC: » Ein Sieg zum Auftakt und nach dem Umbruch im Sommer ist immer super. Vor dem ersten Spieltag weiß man immer nicht so genau wo man steht. Jetzt sind wir um einige Erkenntnisse reicher. Wir haben viele Dinge umgesetzt wie wir sie uns vorgenommen haben. Nachdem wir das zweite Tor nicht nachgelegt haben, wird es am Ende nochmal spannend. Mit den ersten drei Punkten freuen wir uns nun auf die nächste Aufgabe. «

Gestern, 20:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
6
1
Abpfiff

Di., 08.09.2026, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
19:30

Heute, 15:30 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
15:30

Do., 16.07.2026, 19:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
0
2
Abpfiff

Di., 18.08.2026, 18:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
18:30

Morgen, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
12:30live

Morgen, 14:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
14:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
15:00