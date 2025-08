Bittere Auftaktniederlage

Erste Druckphase gehört den Gästen

Von Beginn an machte Germania Halberstadt klar, dass sie sich nicht mit leeren Händen auf den Heimweg machen wollten. Trainer Manuel Rost hatte seine Elf aggressiv auf frühes Pressing eingestellt – das zeigte Wirkung. Bereits in der 2. Minute kam Hujdurovic zur ersten guten Gelegenheit, kurz darauf Boateng (5.) mit der nächsten gefährlichen Aktion. Unser Team brauchte ein paar Minuten, um sich zu sortieren. Doch nach rund 25 Minuten fand die Thüne-Elf besser ins Spiel und kam ihrerseits zu ersten Chancen: In der 28. Minute verpasste Leon Göbel nach einer Ecke von Fabian Schnellhardt nur knapp. Weitere gute Versuche folgten erneut Göbel aus der Distanz (34.) und Leon Gümpel (38.) nach starker Vorarbeit. Mit einem gerechten 0:0 ging es in die Pause eine intensive, aber ausgeglichene erste Halbzeit.

Traumtor zur Führung – Ausgleich aus dem Nichts

Die zweite Hälfte begann furios – und diesmal mit dem besseren Start für den SCH. In der 47. Minute setzte sich Maciej Wolanski stark auf der linken Seite durch, legte ab auf Fabian Schnellhardt, der nicht lange fackelte und mit einem herrlichen Schuss an den Innenpfosten zur 1:0-Führung traf. Ein echtes Traumtor der Jubel kannte im Gesundbrunnen keine Grenzen. Doch nur zehn Minuten später der Dämpfer: Ein unglücklicher Moment von Keeper Aleksandar Stankovic, der einen Ball nicht richtig festmachen konnte. Pascal Klaschka nutzte die Situation eiskalt und stellte mit der ersten echten Halberstädter Chance der zweiten Hälfte auf 1:1.

Rote Karte als Wendepunkt – späte Entscheidung gegen dezimierten SCH

Trotz des Rückschlags zeigte der SCH weiter Kampfgeist und kam in der 70. und 71. Minute zu einer Doppelchance: Erst versuchte es Jeschke mit einem Schlenzer ins lange Eck, dann Aziz mit einem wuchtigen Kopfball – beide Male rettete Gästekeeper Cichos spektakulär. Dann die wohl entscheidende Szene der Partie: Schnellhardt wollte einen Konter der Gäste unterbinden, traf dabei seinen Gegenspieler Rust am Bein – Schiedsrichter Schlömann zückte glatt Rot. Eine umstrittene Entscheidung, die für hitzige Diskussionen auf den Rängen sorgte. In Unterzahl verteidigte die Thüne-Elf leidenschaftlich, doch in der 85. Minute dann das bittere Ende: Halberstadts Hackethal zirkelte einen Freistoß unhaltbar in den rechten Winkel zum 1:2. In der Nachspielzeit hatte Maciej Wolanski noch den Ausgleich auf dem Fuß, doch Cichos rettete erneut stark. Kurz darauf war Schluss der Auftakt in die Oberligasaison endet mit einer schmerzhaften Heimniederlage.

Mehr drin gewesen – aber viel Hoffnung für die kommenden Spiele

Am Ende steht ein bitteres 1:2 auf der Anzeigetafel und doch war deutlich zu spüren, wie viel Herz, Leidenschaft und Wille in dieser Mannschaft steckt. Selbst in Unterzahl kämpfte das Team aufopferungsvoll bis zur letzten Sekunde. Ein großes Dankeschön geht an die vielen Fans, die den Gesundbrunnen in ein echtes Fußballstadion verwandelt haben. Nur mit euch sind solche Leistungen möglich! Diese Mannschaft hat Charakter und macht definitiv Lust auf mehr.