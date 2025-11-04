Bittere 5:2 Heimniederlage für unsere „Zweite“

Die Personallage bei unserer „Zweiten“ schlägt sich leider immer mehr auch in Ergebnissen nieder. Während man in den letzten Spielen zwar punkten konnte, ist ein normaler Trainingsbetrieb durch viele körperliche Beschwerden derzeit kaum noch möglich. Regelmäßig müssen Trainings komplett abgesagt werden, da ein Spielbetrieb am Wochenende ansonsten bei vielen Spielern schmerzbedingt nicht mehr möglich wäre.

Das Spiel am Sonntag startete jedoch positiv und man konnte, nach einem schön vorgetragenen Spielzug, früh durch Marcel Schwab in Führung gehen. Dies brachte leider nicht die erhoffte Sicherheit und man lag durch einen schnellen Doppelpack der Gäste wieder zurück. Danach beruhigte sich das Spiel, mit etwas mehr Spielkontrolle der Busenbacher. Zu den psychologisch ungünstigen Zeitpunkten kurz vor und nach der Halbzeit musste man leider die Treffer drei und vier hinnehmen. Mit diesem Spielstand schien die Partie bereits entschieden, doch unsere Jungs ließen den Kopf nicht hängen und versuchten weiterhin alles in die Waagschale zu werfen. Belohnt wurde dies durch einen sehenswerten Distanzschuss von Markus Vogel. Danach brachte man noch mal frische Offensivkräfte um den Schwung des Tores mitzunehmen, leider sollten keine weiteren Tore der Heimmannschaft hinzukommen. In der Schlussphase in der man noch mal alles nach vorne warf, fuhren die Gäste noch mal einen Konter zum 5:2 Endstand.

Jetzt gilt es nach der Niederlage den Mund abzuputzen und weiterzumachen. Denn nächsten Sonntag steht das schwere Heimspiel gegen den SC Schielberg an. Über Unterstützung würden wir uns freuen!