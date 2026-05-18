Bittere 0:4-Klatsche: Lipsia Eutritzsch verliert den Anschluss

– Foto: Torsten Schwalm

Die sportliche Krise des SV Lipsia Eutritzsch im Frühjahr 2026 hat sich am 26. Spieltag der Sachsenliga drastisch verschärft. Die Mannschaft von Trainer Dirk Havel unterlag dem SC Borea Dresden deutlich mit 0:4 (0:2). Durch diese herbe Niederlage belegen die Leipziger im Klassement den 14. Tabellenplatz.

Das Spiel auf dem engen Dresdner Kunstrasen entwickelte sich früh in die von den Gästen befürchtete Richtung. Borea Dresden übernahm die Initiative, während die Eutritzscher Defensive defensiv anfällig blieb. In der 23. Spielminute brachte Justin Löwe die Hausherren in Führung. Nur sechs Minuten später sorgte ein Foulstrafstoß, den Paul Kalauch sicher zum 2:0 verwandelte (29.), für die Vorentscheidung. Lipsia besaß in der ersten Halbzeit zwar eine Großchance zum Anschlusstreffer, ließ diese jedoch ungenutzt.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Nick Huenig schraubte das Ergebnis in der 57. Minute auf 3:0 in die Höhe, ehe Joe Lennard Löwe in der Nachspielzeit (90.+1) den 4:0-Endstand herstellte. Die Eutritzscher gingen nach dem Abpfiff über die vereinseigenen Kanäle hart mit der eigenen Leistung ins Gericht. Man habe über weite Strecken „deutlich zu passiv“ agiert und zudem „insgesamt viel zu einfache Gegentore“ kassiert. Das Resümee fiel entsprechend nüchtern und ungeschönt aus: „Am Ende eine verdiente Niederlage!“

Der Kampf um den Klassenerhalt wird für Lipsia Eutritzsch nun zu einem mentalen Kraftakt. Die anstehende Pause über das Pfingstwochenende kommt dem Team daher nicht ungelegen, um sich im Tabellenkeller neu zu sortieren. Über die Vereinskanäle wurde bereits die Marschroute für die verbleibenden Wochen ausgegeben: „Jetzt heißt es zwei Wochen Wunden lecken und dann nach Pfingsten zu Hause gegen Rabenstein wieder Vollgas geben!“ Am 31. Mai empfängt Lipsia den aktuellen Tabellendritten im heimischen Sportpark – dann stehen die Eutritzscher bereits unter maximalem Zugzwang.