Bittere 0:3-Heimpleite: Fallrückzieher-Geniestreich schockt Hankofen

Mit diesem wunderbaren Fallrückzieher-Tor von Achitpol Keereerom begann das Malheur für die SpVgg Hankofen-Hailing, die am Ende mit 0:3 den Kürzeren gegen die Schwabenritter ziehen mussten. – Foto: Charly Becherer

Die SpVgg Hankofen-Hailing hat im Kampf um den Klassenerhalt einen weiteren bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den TSV Schwaben Augsburg unterlagen die "Dorfbuam" vor heimischer Kulisse mit 0:3. Während die Gäste mit Disziplin und Traumtoren überzeugten, schwanden bei Hankofen nach dem zweiten Gegentreffer zusehends die Hoffnungen.

Das mit Spannung erwartete "Endspiel" im Tabellenkeller hielt aus Sicht der Hausherren leider nicht, was sich die Fans erhofft hatten. Von Beginn an präsentierten sich die Gäste aus Augsburg abgezockt und zielstrebig.

Den ersten Paukenschlag der Partie lieferte Achitpol Keereerom in der 29. Minute. Nach einer Flanke von rechts durch Heiß an den Elfmeterpunkt packte der Stürmer der Schwabenritter einen echten Geniestreich aus: Per Fallrückzieher versenkte er das Leder im Netz – ein absolutes Traumtor, das die Gäste verdient in Führung brachte.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Hankofen das Heft in die Hand zu nehmen und zeigte sich verbessert. Doch genau in diese Phase verpassten die Gäste den Niederbayern den Genickschlag: Ein weiter Einwurf konnte von der Hankofener Hintermannschaft nicht geklärt werden, der Ball prallte vor die Füße von Felix Schwarzholz - und dieser fackelte nicht lange und vollstreckte in hohem Bogen ins lange Eck (60.).

Spätestens nach diesem Treffer, der aus dem Nichts kam, war der Widerstand der Hausherren gebrochen. Die "Dorfbuam" wirkten entmutigt, während die Schwabenritter das Spiel kontrollierten und keinen Anschlusstreffe mehr zuließen, der noch einmal für Spannung hätte sorgen können. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit (92.) Jonas Greppmeir, der eine feine Vorlage von Ramser per Kopf am langen Pfosten verwertete.

Trotz der enttäuschenden Ausbeute aus den letzten Partien gegen Fürth und Augsburg gab sich Trainer Beck nach Spielende im FuPa-Gespräch einmal mehr kämpferisch. Auf die Frage, wie zuversichtlich er im Hinblick auf den Klassenerhalt sei, antwortete der Coach:

"Als Trainer bei Hankofen kennt man so eine Situation. Ich bin lange genug bei diesem Verein, für mich ist das nichts Neues, dass man mal am Tabellenende steht und die Lage unmöglich erscheint. Aber wir haben die Niemals-Aufgeben-Mentalität, die werde ich weiter vorleben – deshalb starten wir nächste Woche einen neuen Versuch in Memmingen, um dort den Turnaround zu schaffen."