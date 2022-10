Bitterböser Niederschlag

TSV Brunnthal verliert in der 88. Minute.

Brunnthal – In dieser Saison haben die Fußballer des TSV Brunnthal schon oft verloren und meistens musste man auch die Überlegenheit des Gegners anerkennen. Diesmal war alles anders. Der Tabellenletzte war gegen den SSV Eggenfelden eine Halbzeit die bessere Mannschaft und zumindest auf Augenhöhe, aber am Ende kam der bitterböse Niederschlag. Nach einer 1:0-Führung verlor man das Heimspiel durch ein Tor fast in letzter Minute noch 1:2 (1:0). Die erste Halbzeit der Grün-Weißen war richtig große Klasse, denn man machte eigentlich alles richtig. Defensiv ließen die Brunnthaler nichts zu und vorne erspielten sie sich eine Reihe guter Möglichkeiten. Jakob Klaß stand einmal frei vor dem Torwart und verzog knapp, während bei einer anderen Szene nach einem Strafraumgewühl der Pfosten das 1:0 verhinderte. Eggenfelden hätte sich bei einem 2:0 nach 45 Minuten wahrlich nicht beschweren können. Der TSV verdiente sich das Ballglück, mit dem man in letzter Minute doch noch das Tor machte. Nach einer abgewehrten Flanke fiel der Ball Marc Nagel vor die Füße und der hatte nicht viel Mühe, das zweite Landesliga-Tor seiner Karriere zu machen. Nach dem Seitenwechsel kam dann wenig überraschend die Antwort der Eggenfeldener, die sich das Gastspiel beim Tabellenletzten ganz anders vorgestellt hatten. Der Gast machte viel Betrieb und Brunnthal hätte sich in der Drangphase den einen oder anderen Treffer fangen können. Auch Torwart Dominik Bamann machte da einen guten Job, aber dann half den Eggenfeldenern ein ruhender Ball. Mit einem toll geschossenen Freistoß fiel der Ausgleich und dann griff das Fußballgesetz, dass im Fußball die Kellerkinder nicht vom Glück verfolgt sind. Fast hätte Luis Fischer mit einem ebenso klasse getretenen Freistoß geantwortet, aber der Ball klatschte an die Latte. Erst hatte man kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu mit einem blöd gelaufenen Tor in Minute 88. Die Brunnthaler klärten eine Flanke zu kurz und waren dann bei der direkt hinterher gekommenen zweiten Flanke ungeordnet. „Das tut richtig weh“, sagt Trainer Raphael Schwanthaler. Ein Unentschieden hätte tabellarisch zwar auch wenig geholfen, aber das wäre zumindest ein kleines Erfolgserlebnis und eine Belohnung für die Leistungssteigerung gewesen. NICO BAUER

TSV Brunnthal – SSV Eggenfelden 1:2 (1:0)

TSV Brunnthal: Bamann - Klepsch, Böhme, Richter - Ceschin (64. Lindenauer), Nagel, Seubert, Betzler, Fischer - Diller (80. Strobl), Klaß Tore: 1:0 Nagel (45.), 1:1 Sujic (58.), 1:2 Ungur (88.). Schiedsrichter: Jan Niklas Eichholz (Haunstetten) Zuschauer: 180