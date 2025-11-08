»Bitter«: Wenzenbach ringt Breitenbrunn spät nieder

Es war die erwartet schwere Auswärtsaufgabe im Altmühltal. Doch der SV Wenzenbach hat sie letztlich erfolgreich gelöst. Und zementiert damit seine Tabellenführung in der Bezirksliga Süd. Die Mannschaft von Günter Brandl feierte im einzigen Samstagsspiel einen späten 3:1 (1:1)-Auswärtserfolg beim kampfstarken SV Breitenbrunn: 125 Zuschauer im Waldstadion sahen ein intensives und kampfbetontes Bezirksligaspiel. Die Heimelf ging früh in Führung (Julian Gromann/5.) und hätte kurz darauf beinahe das zweite Tor nachgelegt, ehe Ben Berger (16.) die Uhren wieder auf Null stellte. Breitenbrunn kratzte an der Überraschung, doch bekam in der Schlussphase schließlich den Todesstoß zugefügt. „Joker“ Gabriel Novakovic (89.) und erneut Ben Berger mit dem Schlusspfiff schossen den SVW spät zum 14. Saisonsieg.



Florian Reichold (Trainer SV Breitenbrunn): „Bitter. Es war ein gutes Spiel von uns. Wir gingen verdient in Führung verpassten in der Folge das 2:0. Durch einen Eckball kassierten wir das das 1:1. Sowas passiert. In der zweiten Halbzeit verpassten wir bei guten Möglichkeiten die erneute Führung. Wenzenbach machte dann das 2:1. Das 3:1 war ein Weg ins leere Tor, da wir bei einem Eckball alles in der Box versammelt hatten. Ein Wermutstropfen ist, dass wir diese disziplinierte Leistung nicht schon öfter abgerufen haben. Die Jungs haben es gut umgesetzt!“



Matthias Beier (Sportlicher Leiter SV Wenzenbach): „Zu Spielbeginn waren wir etwas schläfrig und gerieten relativ schnell in Rückstand. Gleich darauf hatte Breitenbrunn die Chance auf das 2:0. Anschließend rissen wir das Spiel an uns und hatten sehr viele Ecken. Eine davon nutzten wir zum 1:1. In der Folge war Breitenbrunn immer wieder gefährlich, wenngleich wir dominant waren. In der zweiten Halbzeit waren wir stets gefährlich, haben wir zweimal die Latte getroffen und die ein oder andere Chance nicht gut zu Ende gespielt. Durch die Spielerwechsel haben wir uns nochmal steigern können. Das war ein sehr hartes Auswärtsspiel gegen gut kämpfende Breitenbrunner, die sich sehr gut verkauft haben. Nichtsdestotrotz hat sich unser geleistete Aufwand gelohnt. Wir freuen uns über die drei Punkte und hoffen, dass wir in den letzten zwei Spielen des Jahres – inklusive des Totopokal-Spiels gegen Thalmassing – nachlegen können.“