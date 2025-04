Der FC Weiden-Ost (linke) feierte einen harterkämpften Auswärtssieg in Pfreimd. – Foto: Dominik Adlhoch

»Bitter und unglücklich«: Pfreimd verliert gegen Weiden-Ost Bezirksliga Nord, Nachholspiel am Mittwoch: Forster und Strohbach schießen den FC Ost zum Auswärtssieg Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord Pfreimd Weiden-Ost

In Abstiegskampf der Bezirksliga Nord hat die SpVgg Pfreimd am Mittwochabend einen empfindlichen Rückschlag kassiert. Für die Lobinger-Formation setzte es zu Hause gegen den FC Weiden-Ost eine 1:2 (0:0)-Niederlage. Nach einer intensiven, aber torlosen ersten Halbzeit schossen Noah Forster (51.) in Folge eines Freistoßes sowie Niklas Strohbach (58.) nach einem schnörkellosen Angriff den FC mit 2:0 in Führung. Pfreimd kam durch einen erfolgreichen Distanzschuss von Spielercoach Bastian Lobinger (72.) nochmal auf 1:2 heran, zu mehr wollte es für den Tabellen-13. aber nicht mehr reichen. So sahen beide Vereine das Spiel.

Aus Sicht von Pfreimds Spielertrainer Bastian Lobinger wäre mehr drin gewesen. Sein Resümee fiel wie folgt aus: „Leider wieder bitter und unglücklich. Weiden-Ost hatte am Anfang eine sehr gute Möglichkeit und dann sind wir gut ins Spiel gekommen. Zur Halbzeit stand es verdient 0:0. In der zweiten Halbzeit haben wir leider nach einem Ballverlust im Aufbauspiel und im Umschaltspiel zwei Gegentore bekommen. Wir konnten verdient verkürzen und hatten dann extremes Pech. Zwei richtige gute Chancen konnten wir nicht nutzen und zu allem Überfluss ist ein Ball, der laut Aussagen einiger Zuschauer drin war, rausgesprungen. Echt schade. Aber eine gute kämpferische Leistung. Jetzt heißt es regenerieren und am Samstag weitermachen.“









Weiden-Sprecher Denis Strohbach gab zur Protokoll: „Wir hatten gleich zu Beginn eine sehr gute Einschussmöglichkeit und erzielten auch ein Tor, das jedoch wegen knappen Abseits nicht gegeben wurde. Ein Pfreimder Standard wurde gefährlich und von Schlesinger entschärft. Der Halbzeitstand von 0:0 ging in Ordnung. Das gleiche Anfangsbild in der zweiten Halbzeit und jetzt war es die eigene Überzeugung. Der Doppelschlag tat uns gut. Bastian Lobinger hat es dann nochmal eng gemacht und am Ende war dann nochmals Druck drauf. Schlesinger hielt vor dem Abpfiff den Dreier fest. Ein wichtiger Sieg für die Mannschaft.“