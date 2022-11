Bitter - Türkspor-Torjäger Ajala Cardoniz muss vorerst ausreisen Der Brasilianer Mateus Ajala Cardoniz führt aktuell die Torschützenliste in der Westfalenliga 2 an.

Kurz vor dem Saisonstart stielte Türkspor Dortmund Mitte August die Rückkehr des 27-jährigen Torjägers ein, der sich auch schon beim TuS Bövinghausen im Dortmunder Amateurfußball einen Namen gemacht und zuletzt für ein Jahr in Brasilien unterhalb der 1. Liga gespielt hatte. In zwölf Einsätzen erzielte der durchtrainierte und technisch starke Offensivmann elf Tore. Damit ist aber vorerst Schluss, da Cardoniz zurück nach Brasilien geflogen ist.

Sein "Touristen-Visum" (offiziell: Schengen-Visum) war abgelaufen. Dieses ist nach europäischem Recht für kurzfristige Aufenthalte gedacht und erlaubt nur einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen in Deutschland, und auch nur je Zeitraum von 180 Tagen. Mit einem neuen "Touristen-Visum" könnte Cardoniz also erst in etwa drei Monaten zurück nach Deutschland fliegen. Sein Fehlen zum Pflichtspielauftakt 2023 am 12. Februar beim SC Neheim ist sehr wahrscheinlich.