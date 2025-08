Schwefingen gegen Freren – eine Begegnung die mittlerweile wohl zum Pflichtprogramm am ersten Spieltag gehört. Bereits das dritte Jahr in Folge trafen die beiden Mannschaft am Saisonauftakt aufeinander und die Vergangenheit zeigte, dass sich die SG Freren schwer tut gegen die Sportfreunde. Daran sollte sich auch zum Start der Saison 2025/26 nichts ändern, denn die Gastgeber aus Schwefingen siegten in einer turbulenten Partie letztendlich mit 5:2 und feierten einen geglückten Saisonstart. Wir haben mit Freren Coach Florian Hoff nach der Niederlage gesprochen..

Schon vor der Partie warnte Florian Hoff vor der ungemütlichen Aufgabe und wollte unbedingt den „Fluch" brechen. Dieses klappte allerdings nicht, denn hintenraus war es die Effektivität der Gastgeber, die der Hoff-Elf zum Verhängnis werden sollte. Ein Doppelschlag nach rund 30 Minuten brachte die Sportfreunde auf die Siegerstraße. Bis dahin war es eine eher ausgeglichene Partie, mit Chancen auf beiden Seiten. „Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben die ersten 15 Minuten sauber gespielt und hätten in dieser Phase auch in Führung gehen können. Schwefingen hat hingegen seine Chancen clever genutzt.", ordnet Hoff den Spielverlauf ein. Die Zwei-Tore-Führung nahm Schwefingen mit in die Kabine, hatte dann aber nach dem Seitenwechsel mit deutlich verbesserten Gästen zu kämpfen und so dauerte es gerade einmal zehn Minuten, bis die Frerener aus einem 0:2-Rückstand auf 2:2 stellten. „Nach der Halbzeit, vor allem nach unseren beiden Treffern, hatten wir das Momentum eigentlich auf unserer Seite. Leider ist es uns nicht gelungen, das Spiel komplett zu drehen.“, so Hoff. Die engagierten Gastgeber blieben durchgehend wach und hatten hinten heraus dann auch das nötige Spielglück auf der eigenen Seite. Zum geheimen Mann des Tages machte sich zudem Felix Neumann, der erst in der 69. Spielminute eingewechselt wurde und seinem Doppelpack maßgeblich am Heimerfolg seiner Mannschaft beteiligt war. „Schwefingen war in den entscheidenden Momenten einfach effizienter und hat seine Möglichkeiten konsequent verwertet.", resümiert Hoff. Trotz des missglückten Auftaktspieles will Florian Hoff das Spiel nun abhaken und den Fokus auf die nächste ganz wichtige Aufgabe legen: „Aus meiner Sicht fällt das Ergebnis am Ende etwas zu hoch aus, aber das müssen wir so akzeptieren. Wir werden das Spiel intern aufarbeiten, um unsere Fehler künftig zu vermeiden. Gleichzeitig nehmen wir die positiven Ansätze mit – und wollen es bereits am Mittwoch im Pokalspiel gegen Olympia Laxten besser machen."