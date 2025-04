Bitter: SSV Ulm gibt 1:0-Führung noch aus der Hand

Das Spiel beginnt ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für den SSV, was den Ballbesitz angeht. Nach sechs Minuten folgt der erste Abschluss. Batista Meier zieht aus der zweiten Reihe einfach mal ab. Heekeren kann den Aufsetzer nicht festhalten und der Abpraller landet bei Allgeier, der beim Schuss allerdings im Abseits stand. Wenig später kommt Schalke dann zu ihrer ersten Chance. Nachdem der Ball zunächst noch geblockt werden kann, landet der zweite Ball bei Sylla, der ihn ins Zentrum flankt, wo Gantenbein zum Abschluss kommt. Er setzt die Kugel allerdings am langen Pfosten vorbei. Daraufhin übernehmen die Knappen die Kontrolle über das Spiel und kontrollieren den Ball. Nach einem Steckpass über links, flankt Donkor den Ball ins Zentrum, wo Sylla nur ganz knapp verpasst (16′). In Minute 25 kommen die Ulmer dann zu ihrer zweiten gefährlichen Aktion.

Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite, bringt Allgeier den Ball flach in den Rücken der Abwehr. Röser kommt am Sechzehner zum Abschluss, trifft den Ball aber nicht richtig. Dadurch hat Heekeren leichtes Spiel und kann den Ball festhalten. Kurz vor der Halbzeit kommen die Ulmer nochmal – und wie! Brandt schlägt einen langen Ball auf den völlig freien Batista Meier. Der pflückt die Kugel runter und zieht von links in den Strafraum. Beim Versuch den letzten Schalker Verteidiger zu umkurven, landet der Ball bei Higl. Der fackelt nicht mehr lange und schließt trocken ab. Mit seinem Flachschuss ins linke Eck lässt er Heekeren keine Chance und erzielt das 0:1 (40′). In der Nachspielzeit von Halbzeit Eins kommen die Schalker dann fast noch zum Ausgleich. Younes zieht über links in die Mitte und zieht ab. Der abgefälschte Ball landet auf dem Tor.

Die zweite Halbzeit beginnt ereignisarm. Die Schalker haben mehr vom Ball, ohne allerdings wirklich gefährlich zu werden. In Minute 59 schaffen die Schalker es dann einen Angriff zu Ende zu spielen und belohnen sich direkt. Karaman bedient im Sechszehner Seguin, der aus kurzer Distanz an Thiede vorbei ins lange Eck abschließt und zum 1:1 trifft. Nur zwei Minuten später zappelt der Ball erneut im Ulmer Netz. Der Treffer zählt allerdings nicht, da Karaman im Abseits stand, bevor er zur vermeintlichen Schalker Führung einschob. In den folgende Minuten passiert wenig. Erst in der Schlussphase nimmt das Spiel wieder Fahrt auf. Zunächst kann Thiede einen Fernschuss von Murkin parieren (84′). Im direkten Gegenzug kommen die Ulmer über die linke Seite. Keller zieht in den Strafraum und kommt zum Abschluss, der in höchster Not geblockt werden kann (84′).