Bitter: SSV Reutlingen verpasst Sieg gegen Villingen nur um Sekunden

Am 18. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg trennte sich der SSV Reutlingen am heutigen Samstag im Kreuzeiche-Stadion mit 1:1 vom FC 08 Villingen. Johannes Wally brachte den SSV in Führung, doch Marcel Sökler glich in der Nachspielzeit aus.
Ein Rückrundenstart voller Emotionen
Der SSV Reutlingen ging mit Energie und Entschlossenheit in dieses erste Spiel der Rückrunde. Nach 17 Partien und 19 Punkten war klar: Jeder Punkt zählt im engen Tabellenfeld der Oberliga Baden-Württemberg. Mit dem FC 08 Villingen kam ein starker Gegner in die Kreuzeiche, der mit 28 Zählern auf Rang fünf stand und die Reutlinger schon im Hinspiel stark gefordert hatte.
Frühe Verletzung und erste Herausforderungen
Bereits nach vier Minuten musste Trainer Marvin Petzschner erstmals reagieren. Tom Ruzicka wurde durch Noah-Elias Maurer ersetzt. Trotz des frühen Wechsels blieb Reutlingen im Spiel, suchte konsequent den Weg nach vorne und wehrte gleichzeitig die Offensivbemühungen der Villinger ab.
Wally belohnt den Einsatz
Nach einer Stunde kam der Moment, auf den das Team hingearbeitet hatte. In der 61. Minute traf Johannes Wally zur 1:0-Führung. Der Jubel war groß. Der Treffer war Ausdruck des unermüdlichen Reutlinger Willens – ein Tor, das sich die Mannschaft förmlich erarbeitet hatte.
Ein hart erkämpfter Vorsprung
Nach dem Führungstreffer verteidigte der SSV Reutlingen mit großer Leidenschaft. Villingen erhöhte den Druck. Doch die Reutlinger Defensive hielt bis tief in die Nachspielzeit stand.
Das bittere Gegentor in letzter Sekunde
Dann der Schock: In der 90.+3 Minute traf Marcel Sökler zum 1:1. Eine einzige Unaufmerksamkeit reichte, um die Reutlinger Hoffnungen auf den Sieg zunichtezumachen. Es war ein Stich ins Herz einer Mannschaft, die zuvor über lange Phasen kämpferisch und taktisch überzeugte.
Die Tabelle verdichtet sich weiter
Nach dem 1:1 steht der SSV Reutlingen mit 20 Punkten auf Platz 13. Das Tabellenbild bleibt eng. Am kommenden Samstag, 29. November, um 14:30 Uhr geht es im Kreuzeiche-Stadion weiter. Gegner ist Türkspor Neckarsulm, das einen Punkt weniger als der SSV hat und damit ein direkter Konkurrent im Tabellenkeller ist. Für Reutlingen zählt dann umso mehr, die konzentrierte Leistung gegen Villingen mitzunehmen – und endlich wieder dreifach zu punkten.