Bitter: SSV Reutlingen verpasst Sieg gegen Villingen nur um Sekunden

Am 18. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg trennte sich der SSV Reutlingen am heutigen Samstag im Kreuzeiche-Stadion mit 1:1 vom FC 08 Villingen. Johannes Wally brachte den SSV in Führung, doch Marcel Sökler glich in der Nachspielzeit aus.

Heute, 14:30 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen FC 08 Villingen Villingen 1 1 Ein Rückrundenstart voller Emotionen

Der SSV Reutlingen ging mit Energie und Entschlossenheit in dieses erste Spiel der Rückrunde. Nach 17 Partien und 19 Punkten war klar: Jeder Punkt zählt im engen Tabellenfeld der Oberliga Baden-Württemberg. Mit dem FC 08 Villingen kam ein starker Gegner in die Kreuzeiche, der mit 28 Zählern auf Rang fünf stand und die Reutlinger schon im Hinspiel stark gefordert hatte.

Frühe Verletzung und erste Herausforderungen

Bereits nach vier Minuten musste Trainer Marvin Petzschner erstmals reagieren. Tom Ruzicka wurde durch Noah-Elias Maurer ersetzt. Trotz des frühen Wechsels blieb Reutlingen im Spiel, suchte konsequent den Weg nach vorne und wehrte gleichzeitig die Offensivbemühungen der Villinger ab. Wally belohnt den Einsatz

Nach einer Stunde kam der Moment, auf den das Team hingearbeitet hatte. In der 61. Minute traf Johannes Wally zur 1:0-Führung. Der Jubel war groß. Der Treffer war Ausdruck des unermüdlichen Reutlinger Willens – ein Tor, das sich die Mannschaft förmlich erarbeitet hatte.