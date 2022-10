Bitter: "Spiele" kassiert Ausgleich trotz Überzahl

Die verspätet angepfiffene und beiderseits mit viel Einsatz geführte Partie fand wegen der Sanierung des Spielfeldes an der Landwehrstraße im Badria-Stadion statt und litt unter schwierigen Platzverhältnissen. Nach der eigenen 1:0 Führung im ersten Durchgang kassierten die Endler-Schützlinge kurz nach der Pause den Ausgleich trotz Überzahl. „Durch dieses vermeidbare Gegentor brachte sich meine Mannschaft um den Lohn ihrer Arbeit. Andererseits machten die schlechten Platzverhältnisse ein normales Fußballspiel kaum möglich. Vielmehr war dem Zufall Tür und Tor geöffnet“, bemängelte nach dem Schlusspfiff Christian Endler.







Die Partie begann mit zwei dicken Kopfballchancen für die Wasserburger durch Matthias Rauscher und Michael Barthuber, wobei Landshuts Keeper Louis Tournier gegen Rauscher die Kugel erst im Nachfassen unter Kontrolle brachte. Völlig überraschend fiel dann das 1:0 für die „Spiele“ durch das fünfte Saisontor von Stephan König, der einen nach einem Foulspiel an ihm persönlich den direkten Freistoß über die Mauer hinweg in den Winkel beförderte. In der Folge entwickelte sich auf dem tiefen und holprigen Boden ein offener Schlagabtausch mit den besseren Möglichkeiten für den Gast durch Dominik Past und Philip Müller. Daneben fand ein Kopfballtor von Marcus Plomer wegen eines vorangegangenen Foulspiels keine Anerkennung. Kurz vor dem Pausenpfiff setzte es eine Zeitstrafe für den mit gelb vorbelasteten Löwen-Kapitän Maximilin Höhensteiger.