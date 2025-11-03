Bitter! Später Ausgleich...

Zähe Anfangsphase

Die Partie begann verhalten. Beide Teams tasteten sich zunächst ab, ehe Erfurt ab der 20. Minute besser ins Spiel fand. Obed Ugondu (19.) und Pablo Santana Soares (24.) hatten die ersten guten Gelegenheiten, während Marco Wolf nach starker Vorarbeit von Raphael Assibey-Mensah aus kurzer Distanz über das Tor zielte (27.). Trotz dieser Chancen fehlte in der Offensive die letzte Konsequenz, sodass es mit einem torlosen Remis in die Kabine ging. Besonders bitter für die Rot-Weißen: Robbie Felßberg musste kurz vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Traumstart und späte Enttäuschung

Für Robbie Felßberg kam in Halbzeit zwei Sejdo Durakov. Nach Wiederanpfiff kam Erfurt mit viel Schwung aus der Kabine und wurde schnell belohnt. Pablo Santana Soares eroberte in der 51. Minute den Ball im Spielaufbau der Eilenburger, zog in Richtung Strafraum und traf eiskalt zur 1:0-Führung. Anschließend verteidigte Rot-Weiß kompakt, hatte aber auch das Glück auf seiner Seite: RWE-Schlussmann Lorenz Otto verhinderte mit zwei starken Paraden den Ausgleich. Auf der anderen Seite traf Wolf in der 83. Minute nur den Pfosten, die Vorentscheidung blieb aus. In der Nachspielzeit kam es dann bitter: Nach einem umstrittenen Freistoßpfiff traf Eilenburgs Weiß zum 1:1-Endstand (90.).

"... Deckel nicht draufgemacht"

Cheftrainer Fabian Gerber zeigte sich nach Abpfiff zwiegespalten: „Die Gastgeber haben heute ihr Herz auf dem Platz gelassen das habe ich in der ersten Hälfte von meiner Mannschaft etwas vermisst. Für unsere Ansprüche war das insgesamt zu wenig. Wir waren zu Beginn zu passiv, gehen dann aber nicht unverdient in Führung. Leider haben wir den Deckel nicht draufgemacht und in den letzten zehn Minuten einige strittige Szenen erlebt. Unter dem Strich müssen wir mit dem Punkt leben.“

Fazit: Rot-Weiß Erfurt zeigte in Eilenburg zwei Gesichter: Nach einer zähen ersten Halbzeit fand die Mannschaft besser in die Partie, kämpfte und war dem Auswärtssieg ganz nah. Der späte Ausgleich fühlt sich daher um so bitterer an.