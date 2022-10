"Bitter, sehr bitter" - Olchings Aufholjagd wird nicht belohnt Jetzendorf zieht nach 3:2-Sieg vorbei

„Den legen wir uns quasi selbst rein“, moniert Buch. In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit mehr Ballbesitz für den SCO. „Aber davon kannst du dir auch nix kaufen“, so der SCO-Trainer. Dazu luden Fehler im Umschaltspiel die Jetzendorfer immer wieder zu Chancen ein. „Die waren auch einfach galliger in den Zweikämpfen als wir“, sagt Buch. Und kurz vor dem Pausenpfiff setzte es mit dem 0:2 den nächsten Nackenschlag für die Amperstädter, als die Jetzendorfer eine Unstimmigkeit in der Olchinger Hintermannschaft ausnutzen.

Mit Wiederanpfiff stand plötzlich eine ganz andere SCO-Mannschaft auf dem Platz. „Das waren bärenstarke 35 Minuten“, sagt Olchings Trainer. In der 55. Minute durften die Gäste erstmals jubeln. Filip Vnuk brachte Olching auf 1:2 heran. Und genau zehn Minuten später schien es so, als ob die Amperstädter die Partie noch drehen können, als Vnuk per Elfmeter gar den Ausgleich besorgte. Doch dann verfielen sie wieder in alte Muster. Einen ersten Jetzendorfer Abschluss kratzte Jan Sostmann noch von der Linie. Doch die Amperstädter bekamen den Ball nicht aus der Gefahrenzone raus, und im Nachsetzen markierte der gerade erst eingewechselte Alexander Schäffler das 3:2 für den TSV. „Das haben wir wieder verteidigt wie in der F-Jugend“, moniert Buch.

Es sei nicht das erste Mal in der Saison, dass es so laufe. „Wir sind immer nur präsent, wenn es ums Fußballspielen geht, aber nie bei der Drecksarbeit“, kritisiert der Coach. Nach der Niederlage tauschen Olching und Jetzendorf Plätze. Der SCO ist nun Zwölfter, Jetzendorf rückt auf Rang elf vor.