Bitter - Kinderhaus und Bockum-Hövel übersehen Regelverstoß

Auf Nachfrage von FuPa Westfalen erklären sowohl Kinderhaus als auch Bockum-Hövel, dass sie diese Regel nicht auf dem Schirm hatten. Tatsächlich ist diese neu und erst zum 1. August 2024, also zum Saisonstart, eingeführt worden. Durften in der Vergangenheit der SV Rödinghausen II wie auch beispielsweise der letztjährige Meister SC Verl II eigene U19-Spieler bereits Senioren-Erfahrungen auf gehobenen Amateurniveau sammeln lassen, ist dies dem SVR seit Saisonbeginn für seine 2. Mannschaft untersagt. Denn in § 15 der Jugendspielordnung des Westdeutschen Fußballverbands (JSpO/WDFV) ist nun ausdrücklich der Einsatz von U19-Spielern in 2. Mannschaften mindestens an die 5. Spielklasse gebunden. Die 2. Mannschaft des SV Rödinghausen fällt als Sechstligist nicht mehr unter diese Regel und darf, wie dann alle Mannschaften, erst ab dem 1. April Akteure einsetzen, die sich im letzten U19-Jahr befinden.

Eine einschränkende Regeländerung, dessen Grund dem objektiven Beobachter nicht wirklich einleuchtet, weswegen FuPa Westfalen beim WDFV nachgefragt hat. In einer ersten Stellungnahme der WDFV-Pressestelle hieß es, "dass der § 15 JSpO/WDFV entsprechend den Anforderungen der maßgeblichen Jugendordnung/DFB zum 01.08.2024 angepasst wurde".