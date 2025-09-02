Bitter! In letzter Sekunde...

„Sehr bitter, den Ausgleich mit der letzten Aktion im Spiel noch zu kassieren. Wir hätten uns für ein engagiertes Spiel gerne belohnt. Der Gegner war sehr unangenehm zu bespielen, hat nach der Führung viel Druck gemacht, dem wir bis in die Nachspielzeit standgehalten haben. Letztlich kann ich mit dem Punkt aber leben“, so Arnstadt-Trainer Martin Hauswald nach dem Spiel.

Der erste Durchgang verlief ausgeglichen, mit wenig zwingenden Torgelegenheiten. Zunächst musste Arnstadts Schlussmann Julian Knoll eingreifen, als er den auf der rechten Seite durchgebrochenen J. K. Walther am Abschluss erfolgreich hindern konnte (6.). Dann zischte Grünerts Freistoß an Freund und Feind, aber auch am Tor vorbei (8.). Für die Hausherren klärte Badermann im Zentrum im letzten Moment nach einem Angriff über die rechte Seite (14.). Nach Ballverlust der Gäste in der eigenen Hälfte setzte sich J. L. Walther gegen drei Gegenspieler durch, verfehlte das Tor aber nur um Haaresbreite (45.).

Nach dem Seitenwechsel drängten die Kontrahenten in einem offenen Schlagabtausch auf den Führungstreffer. Zunächst schoss der freigespielte Dan Bartholome in aussichtsreicher Position über das Tor (48.), anschließend köpfte J. L. Walther nach Flanke von Simon neben das Tor (58.). In Front zogen aber die Arnstädter: Torwart Paul war bei Messings Ecke zur Stelle, den zweiten Ball schlug Kunz präzise auf den lauernden Menge, der einmal mehr „Köpfchen“ bewies und sich diese Chance nicht entgehen ließ (75.). Im weiteren Verlauf stemmte sich die Heimelf gegen die drohende Niederlage, während die Bachstädter mit großer Leidenschaft fast alles wegverteidigten – auch in Unterzahl nach der Ampelkarte für Eric Stelzer (78.). Mit der letzten Aktion im Spiel kamen die Orlastädter doch noch zum glücklichen, aber nicht unverdienten Ausgleich. Kühnels Flanke wurde nicht verhindert und landete aus dem Gewühl heraus im Gästetor (90.+4.).