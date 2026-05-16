Bitter im Abstiegskampf: 1. Göppinger SV verliert 1:2

Am 32. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg herrschte eine spürbare Anspannung. 700 Zuschauer fanden den Weg ins Stadion, um die Heimmannschaft im Kampf um den Klassenerhalt zu unterstützen. Die Rot-Schwarzen zeigten von Beginn an eine starke Leistung und überzeugten vor allem im ersten Durchgang. Die Vorgaben von Trainer Gianni Coveli wurden auf dem Platz diszipliniert umgesetzt, sodass der SV Oberachern vor erhebliche Probleme gestellt wurde. Einzig die Belohnung in Form eines eigenen Treffers fehlte den Gastgebern in der ersten Halbzeit.

Die Zuversicht aus den ersten 45 Minuten erhielt jedoch direkt nach dem Wiederanpfiff einen herben Dämpfer. In der 48. Spielminute nutzte Luca Fritz eine Gelegenheit und brachte den SV Oberachern mit 0:1 in Führung. Der Rückstand traf den 1. Göppinger SV hart, der bis zu diesem Zeitpunkt das Spiel offen und aktiv gestaltet hatte. Die Gastgeber mussten fortan einem Rückstand hinterherlaufen, während die Gäste kompakter agieren konnten.

Später Ausgleichstreffer weckt neue Kräfte

Die Heimelf gab sich jedoch nicht auf und mobilisierte für die Schlussphase alle Kräfte. Der unermüdliche Einsatz wurde in der 79. Spielminute belohnt, als der Unparteiische auf den Punkt zeigte. Filip Milisic übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Dieser Treffer löste großen Jubel aus und gab dem Team den Glauben zurück, in diesem wichtigen Heimspiel zumindest einen wertvollen Zähler im Kampf gegen den Abstieg an der Hohenstaufenstraße zu behalten.

Dramatischer Knockout kurz vor dem Ende

Die Hoffnung auf einen Punktgewinn wurde kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit komplett zerstört. In der 88. Spielminute schlug der Gast aus Oberachern erneut eiskalt zu. Nico Huber erzielte den Treffer zum 1:2-Endstand. Für den 1. Göppinger SV war dies ein schwerer sportlicher Wirkungstreffer, von dem sich die Mannschaft in den verbleibenden Minuten nicht mehr erholen konnte. Trotz einer starken Leistung über weite Strecken der Begegnung standen die Rot-Schwarzen nach dem Abpfiff ohne zählbaren Erfolg da.

Bedrohliche Lage im Tabellenkeller vor dem Finale

Der Blick auf das aktuelle Tableau verdeutlicht die prekäre Situation des Vereins. Nach dieser Niederlage belegt der 1. Göppinger SV mit 33 Punkten den 14. Tabellenplatz. Die Konkurrenz im Tabellenkeller schläft nicht: Der Aufsteiger Türkischer SV Singen ist mit 34 Punkten vorbeigezogen, während Türkspor Neckarsulm mit ebenfalls 33 Zählern direkt hinter den Göppingern lauert. Auch der FSV Hollenbach (32 Punkte) und der FSV 08 Bietigheim-Bissingen (30 Punkte) befinden sich in Schlagdistanz. Da am Saisonende vier bis fünf Mannschaften den bitteren Gang in die Verbandsliga antreten müssen, ist der Druck im Abstiegskampf maximal erhöht.

Richtungsweisendes Endspiel in Backnang vor der Brust

Für die Mannschaft bleibt nach diesem Nackenschlag keine Zeit zum Hadern. Bereits am kommenden Samstag, 23.05.2026, steht um 15:30 Uhr das nächste Endspiel auf dem Programm. Der 1. Göppinger SV gastiert dann bei der TSG Backnang, die aktuell mit 39 Punkten den elften Platz belegt. In dieser Partie in der Fremde müssen die Fehler der Schlussphase abgestellt werden, um die dringend benötigten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sichern.