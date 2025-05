Bitter: Illertissen mit Last-Minute-Eigentor - Kleeblatt mit Top-Serie

Der FC Schweinfurt 05 krönt sich (nach skandalösem Auftreten einiger Würzburger "Fans") zum Meister der Regionalliga Bayern und somit Aufsteiger in die Dritte Liga, der TSV Buchbach springt mit einem Kantersieg gegen Augsburg II auf Platz drei der Tabelle, Wacker Burghausen lässt Bayreuth abblitzen (FuPa berichtete) - und die SpVgg Hankofen-Heiling darf sich über den ersten Saisonsieg in diesem Jahr freuen - so lautet die Bilanz eines überaus ereignisreichen Freitagabends in der vielzitierten "Champions League der Amateure".

Nicht weniger attraktiv und torfreudig präsentierte sich das Spielgeschehen am Samstagnachmittag. Die tabellarisch betrachtet wohl interessanteste Begegnung fand im Vöhlin-Stadion zu Illertissen statt, wo der heimische FVI nicht über ein 2:2 gegen die fünftplatzierten Münchener Bayern-Reserve hinauskam, nachdem der eigene Abwehrspieler per Eigentor in der 94. für den bitteren Ausgleich sorgte. Die unglücklichen Mittelschwaben, die nun seit neun Partien (davon siebenmal Remis!) ohne Dreier bleiben, hätten mit einem Sieg nochmals einen Sprung nach vorne machen können. Die Bayern dürften mit dem nicht ganz unverdienten Unentschieden wohl gut leben können.

Fürth II, das im Franken-Derby in Seligenporten die Viktoria aus Aschaffenburg zu Gast hatte, war dem kämpferisch auftretenden Gegner immer einen Schritt voraus. 3:1 hieß es am Ende für die Elf von Trainer Leo Haas, die somit auch im zehnten Regionalliga-Spiel in Folge ungeschlagen bleibt und um einen Rang in der Tabelle von sieben auf sechs nach oben klettert. Die abstiegsgefährdete Agovic-Truppe, die nach fünf Partien die erste Niederlage zu verkraften hat, verharrt weiterhin auf Relegationsplatz 15.

Einen knappen 1:0-Auswärtssieg errang die Nürnberger Profi-Reserve im Duell mit Türkgücü München, das in Heimstetten ausgetragen wurde. Der Club kann mit diesem Dreier nun definitiv nicht mehr absteigen, der Klassenerhalt ist fix! Die Elf von Trainer Alper Kayabunar hingegen steckt mit vier Punkten Rückstand auf Direkt-Abstiegsplatz 17 und bei nur zwei verbleibenden Partien weiterhin im Abstiegsstrudel fest - und kann wohl nur noch auf ein Wunder hoffen.

Die meisten Tore an diesem Nachmittag sind im Augsburger Rosenaustadion gefallen, wo die Schwabenritter in einem stark umkämpften und hochintensiven Spiel mit 2:3 gegen Ansbach den Kürzeren zogen. Für die Westmittelfranken, die nach zwei Remis wieder einen Dreier für sich verbuchen konnten, geht's einen Rang nach oben auf Tabellenplatz zehn. Die Die Elf von Matthias Ostrzolek geht auch im sechsten Spiel in Folge ohne Dreier vom Platz.

Tabellenletzter Bamberg hätte nochmals ein wichtiges Lebenszeichen senden können, doch die Gäste aus Vilzing hatten etwas dagegen und drehten am Ende die Partie zum 2:1-Auswärtssieg, der für die Oberpfälzer den vierten "Vollpunkter" in Folge bedeutete. Die Bamberger Eintracht hat in diesem Jahr noch keinen Dreier einfahren können - und muss als designierter Absteiger wohl endgültig die Planungen für die Bayernliga in der nächsten Saison einleiten...