Bitter Heimniederlage für Stadeln II

– Foto: David Oßwald

Die Anfangsphase war geprägt von einem gegenseitigen Abtasten beider Teams, wobei die Gäste aus Raitersaich leichte Vorteile verbuchten. In der 12. Minute erspielte sich der FSV die erste Möglichkeit: Maxi Walzer erlief einen steilen Pass und legte auf Florian Kohl zurück, der aus fünf Metern zum 1:0 für die FSV-Reserve einschoss.

Auch die Gäste kamen zu zwei Großchancen, die FSV-Keeper Maxi Winner jedoch entschärfte. In der 38. Minute schlug Winner den Ball weit nach vorn auf Maurice Reichenauer; dieser verlängerte per Kopf in den Lauf von Florian Kohl, der jedoch im Eins-gegen-Eins am Gäste-Torhüter scheiterte. Kurz vor dem Pausenpfiff vergab Raitersaich die Riesenchance zum Ausgleich, als ein Schuss knapp am Pfosten vorbeistrich.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte das Team von Oliver Wurzbacher den Druck. FSV-Trainer Sven Pelz gab zuvor klar noch aus, dass der FSV in den ersten Minuten nach der Pause, aber auch danach hellwach sein musste.

Aber in der 55 Minute war es dann so weit: Die FSV-Abwehr zeigte sich unkonzentriert: Bachmann wurde freistehend angespielt und schlenzte den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Nur fünf Minuten später drehten die Gäste die Partie komplett. Nach einer Flanke von Bachmann stand Schepis völlig blank am zweiten Pfosten und köpfte zur Führung ein - erneut sah die FSV-Defensive dabei nicht gut aus.