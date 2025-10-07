Bitter für Weiden: Alexander Kautz in der Winterpause

„Von den drei Bändern im rechten Fuß hat er sich zwei gerissen und eines angerissen. Zudem hat er sich eine Knöchelprellung zugezogen“, informiert Sportdirektor Rüdiger Hügel auf FuPa-Nachfrage. Glück im Unglück: Ein Bruch konnte schnell ausgeschlossen werden. Dennoch ist für Kautz das Fußballjahr 2025 damit beendet. Hügel lobt hier die „vorzügliche medizinische Versorgung. Noch in der Kabine hat sich ein Arzt, der beim Spiel zugeschaut hat, um Alex gekümmert. In der Klinik wurde er er sofort geröntgt, am Montag folgte die MRT.“



Alexander Kautz wechselte diesen Sommer vom Landesligisten 1. FC Bad Kötzting zur SpVgg SV Weiden. In der laufenden Saison stand er in zehn von zwölf Bayernligaspielen auf dem Feld. Beim 4:4 gegen Neumarkt trug er sich erstmals in die Torschützenliste ein. „Anfangs hatte er natürlich gewisse Adaptionsprobleme mit der höheren Schnelligkeit in der Bayernliga. Doch er hat sehr schnell gelernt. Die unnötige gelbrote Karte im Spiel gegen Großschwarzenlohe hat ihn ein wenig geprägt. Ansonsten ist er auf seiner Seite immer ein zuverlässiger Spieler, mit einem guten rechten Fuß. Anders als in Bad Kötzting ist er bei uns nun auch für Ecken und Standards aus dem Halbfeld zuständig“, bescheinigt Hügel dem jungen Fußballer aus Neunburg vorm Wald „definitiv eine gute Entwicklung.“



Gegen Gebenbach kam Lukas Bauer für den Verletzten ins Spiel. „Insbesondere gegen Würzburg und nun gegen Gebenbach hat Lukas durchweg positiv und stabil die Position von Alex Kautz gespielt“, lobt Hügel das 21-jährige Eigengewächs. „Die jungen Spieler brauchen Zeit. Lukas ist auf jeden Fall ein ernstzunehmender Kandidat für die Startelf.“ Eine positive Nachricht gibt es auch aus dem Lazarett der Weidener. Adrian Hoti hat sich nach seiner Knie-OP zurückgemeldet, steigt wieder ins Mannschaftstraining ein. „Wir haben gute Alternativen“, macht der Sportdirektor trotz des Kautz-Ausfalls einen gefassten Eindruck.