Bitter für Türkspor: Durch BFV-Urteil droht Abstiegskampf

Berlin Türkspor verliert drei Punkte: Beim 2:1-Heimsieg am 15. Spieltag gegen SV Empor wurde Sefa Kahraman eingesetzt, obwohl er nicht spielberechtigt war. Wegen seiner fünften Gelben Karte war er gesperrt – im Berliner Fußballverband werden Sperren aus Liga- und Pokalspielen gemeinsam gewertet. Türkspor-Vizepräsident Metin Yilmaz bestätigte den Eingang des Urteils des BFV. Ob der Verein Einspruch einlegen wird, ließ er offen.

Sperren aus Pflicht- und Pokalspielen können im DFBnet-System nicht verarbeitet werden

Großer Kritikpunkt vieler Vereine an der selbst beschlossenen Regelung: Das DFBnet kann diese Sperren technisch bislang nicht korrekt abbilden. Eine automatische Sperre beziehungsweise ein „Schloss“ für das Spielrecht wird im System nicht gesetzt. Laut Hinweis des BFV müssen die Vereine eigenständig – gemeinsam mit dem Staffelleiter – auf die Sperren achten. Der Hinweis ist in der Spielordnung hinterlegt

Zahlreiche Einsprüche belasten Berlin-Liga Abstiegskampf

Das führt in der Berlin-Liga zu zahlreichen Einsprüchen. Viele Vereine warten noch auf Urteile in vergleichbaren Fällen – mit möglichen Auswirkungen auf den Abstiegskampf.

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Tabelle der Berlin-Liga verändert sich