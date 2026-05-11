Bitter für Türkspor: Durch BFV-Urteil droht Abstiegskampf

Verbandsgericht urteilt im Fall Berlin-Türkspor vs SV Empor Berlin (Hinrundenergebnis 2:1). Gegen die Charlottenburger. Das bestätigt Vize Metin Yilmaz gegenüber FuPa Berlin - Weitere Urteile werden erwartet
BFV-Regelchaos in Charlottenburg angekommen
Berlin Türkspor verliert drei Punkte: Beim 2:1-Heimsieg am 15. Spieltag gegen SV Empor wurde Sefa Kahraman eingesetzt, obwohl er nicht spielberechtigt war. Wegen seiner fünften Gelben Karte war er gesperrt – im Berliner Fußballverband werden Sperren aus Liga- und Pokalspielen gemeinsam gewertet. Türkspor-Vizepräsident Metin Yilmaz bestätigte den Eingang des Urteils des BFV. Ob der Verein Einspruch einlegen wird, ließ er offen.
Sperren aus Pflicht- und Pokalspielen können im DFBnet-System nicht verarbeitet werden
Großer Kritikpunkt vieler Vereine an der selbst beschlossenen Regelung: Das DFBnet kann diese Sperren technisch bislang nicht korrekt abbilden. Eine automatische Sperre beziehungsweise ein „Schloss“ für das Spielrecht wird im System nicht gesetzt. Laut Hinweis des BFV müssen die Vereine eigenständig – gemeinsam mit dem Staffelleiter – auf die Sperren achten. Der Hinweis ist in der Spielordnung hinterlegt
Zahlreiche Einsprüche belasten Berlin-Liga Abstiegskampf
Das führt in der Berlin-Liga zu zahlreichen Einsprüchen. Viele Vereine warten noch auf Urteile in vergleichbaren Fällen – mit möglichen Auswirkungen auf den Abstiegskampf.
Worum geht es im Detail beim Regelchaos ? Hier geht es zum FuPa Bericht
Tabelle der Berlin-Liga verändert sich
Hier die aktuelle Berlin-Liga Tabelle
__________________________________________________________________________________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!