Bitter für Goch II: Kürbs verpasst den Siegtreffer gegen Kevelaer

Kevelaer nimmt einen Punkt mit. – Foto: Pascal Derks

Teaser: Im Auftakt des 29. Spieltags der Bezirksliga 4 verpasst Viktoria Goch II einen möglichen Befreiungsschlag, obwohl Marvin Gisberts spät ausgleicht. Gegen den Kevelaerer SV ist sogar mehr drin, doch am Ende bleibt ein Punkt, der beiden Teams nur bedingt hilft. Am Sonntag geht es weiter.

Zwischen Viktoria Goch II und dem Kevelaerer SV entwickelte sich eine Partie, in der die Gäste zunächst effizienter agierten und durch Gian-Luca Dittrich in Führung gingen (36.). Goch hielt dagegen, musste aber bis in die Schlussphase auf den Ausgleich warten, den schließlich Marvin Gisberts erzielte (80.), nachdem die Hausherren zuvor mehrfach den Weg nach vorne gesucht hatten. In den letzten Minuten hatte Viktoria Goch II sogar noch die große Chance auf den Sieg: Marvin Kürbs, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war, hätte beinahe den entscheidenden Treffer markiert, traf jedoch nur die Latte. So blieb es beim Remis, das für beide Seiten unterschiedliche Auswirkungen hat.

Während der Kevelaerer SV im Rennen um die oberen Plätze wichtige Punkte liegen lässt und den Abstand nach ganz oben nicht verkürzen kann, bleibt Goch II im Tabellenkeller gefangen. Der Punktgewinn ist zwar ein kleiner Schritt, reicht im engen Abstiegskampf aber kaum aus, um entscheidend Boden gutzumachen – zumal Rang 15 weiterhin die Relegation bedeutet und die direkten Abstiegsplätze bedrohlich nah bleiben.