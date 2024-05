Bitter für die Würzburger Kickers: Ivan Franjic verabschiedet sich

Denn während die Würzburger über die Relegation gegen den Vertreter der Regionalliga Nordost in Kürze den Sprung in die 3. Liga schaffen wollen, droht dem SV Wehen-Wiesbaden der Abstieg aus der 2. Liga. Die Hessen liegen drei Spieltage vor Saisonende auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. Die unsichere sportliche Lage hat Ivan Franjic allerdings nicht davon abgehalten, einen Vertrag beim SVWW zu unterschreiben.



"Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und den nächsten Schritt wagen. Mit Eintracht Braunschweig habe ich schon einmal in Wiesbaden gespielt und das kompakte Stadion hat mir sofort zugesagt. Für eine schnelle Eingewöhnung ist es mit Sicherheit kein Nachteil, dass bereits einige Kroaten im Kader stehen, aber ich bin grundsätzlich ein sehr umgänglicher Mensch und werde mich schnell mit jedem Spieler gut verstehen", wird Franjic in einem Artikel auf der Wiesbadener Homepage zitiert.



Der Deutsch-Kroate war im Sommer 2022 vom Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt an den Würzburger Dallenberg gekommen. Der technisch beschlagene Offensivmann gehörte in den vergangenen beiden Spielzeiten in der Regionalliga Bayern zweifelsohne zu den besten Spielern. Mit aktuell 18 Torbeteiligungen hat er großen Anteil am Titelgewinn der Kickers. In der vergangenen Spielzeit ragte er mit 13 Treffern und 17 Assists heraus. Franjic, der in Altenkirchen im Westerwald geboren wurde, ist unter anderem in Nachwuchs von Bayer Leverkusen und Erzgebirge Aue ausgebildet worden. Beim 1. FC Saarbrücken sammelte erste Erfahrungen in der 3. Liga.