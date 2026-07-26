Bitter für Dersim II: Aufstieg in die Landesliga ist futsch

Die Entscheidung ist gefallen: Der BSV Dersim II wird auch in der Saison 2026/27 in der Bezirksliga spielen. Das Verbandsgericht des Berliner Fußball-Verbands hat den Einspruch des Vereins zurückgewiesen und damit die vorherige Entscheidung bestätigt. Vereinsverantwortlicher Kadir Emre bestätigte das Urteil. Auslöser des Verfahrens war die Wertung eines Spiels aufgrund der Berliner Gelbsperren-Regelung. Nach Auffassung der Sportgerichte war ein Spieler nicht spielberechtigt, wodurch sich die Abschlusstabelle der Bezirksliga entsprechend veränderte.

Mit der nun rechtskräftigen Entscheidung verliert Dersim II den sportlich erreichten Aufstieg. Nutznießer ist der Friedrichshagener SV, der den frei gewordenen Platz einnimmt und in der kommenden Saison in der Landesliga an den Start geht.

Damit endet eine wochenlange Hängepartie um die Aufstiegsfrage. Für Dersim II steht nun endgültig fest, dass die Mannschaft den nächsten Anlauf auf den Sprung in die Landesliga in der Bezirksliga nehmen muss. Für den Friedrichshagener SV ist die Entscheidung hingegen Grund zur Freude: Der Verein darf den Aufstieg in die Landesliga feiern.

BSV Dersim II

Friedrichshagener SV

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