Bitter für den SSV Jahn: Noel Eichinger wird gehen

Das sind keine guten Nachrichten für den SSV Jahn: Noel Eichinger, der diese Saison den Durchbruch geschafft hat beim Regensburger Drittligisten und mit zehn Saisontoren der aktuell beste Torschütze im Team ist, wird dem Jahn am Saisonende den Rücken kehren. Den 24-jährigen Offensivspieler zieht es zum aktuellen Zweitligisten Karlsruher SC. Darüber informiert der SSV am Dienstagmittag.
Alexander Schmalhofer, Sportdirektor des SSV Jahn, gibt in einer entsprechenden Pressemitteilung folgendes zu Protokoll: „Wir waren in den vergangenen Wochen in einem sehr offenen Austausch mit Noel bezüglich seiner persönlichen Zukunft. Sein jetziger Wunsch sportlich den nächsten Schritt zu machen schmerzt natürlich sehr, ist aber auch eine Auszeichnung für Noels sportliche und persönliche Weiterentwicklung in dieser Saison. Ich freue mich nun auf die verbleibende gemeinsame Zeit mit Noel und bin mir sicher, dass er bis zum Ende der Saison alles für den SSV Jahn gibt. Anschließend werden wir ihn gebührend verabschieden.“
Noel Eichinger wechselte zur Saison 2023/24 vom FSV Zwickau zum SSV Jahn Regensburg. Insgesamt eineinhalb Jahre war er seitdem an den Greifswalder FC und den 1. FC Lok Leipzig ausgeliehen. Im vergangenen Sommer 2025 schaffte er schließlich in Regensburg den Durchbruch und hat seither für die Oberpfälzer insgesamt 39 Pflichtspiele (10 Tore, 6 Torvorlagen) in den verschiedenen Wettbewerben absolviert. In der laufenden Drittligsaison trug er sich zehn Mal in die Torschützenliste ein. Sein schönster Treffer war zweifelsohne der Fallrückzieher zuletzt in Verl.