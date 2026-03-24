Bitter für den SSV Jahn: Noel Eichinger wird gehen Der 24-jährige Offensivmann hat diese Saison den Durchbruch in Regensburg geschafft, schließt sich nun aber dem Karlsruher SC an von Florian Würthele · Heute, 11:51 Uhr · 0 Leser

Noel Eichinger geht beim SSV Jahn Regensburg auf Abschiedstour. – Foto: Imago Images

Das sind keine guten Nachrichten für den SSV Jahn: Noel Eichinger, der diese Saison den Durchbruch geschafft hat beim Regensburger Drittligisten und mit zehn Saisontoren der aktuell beste Torschütze im Team ist, wird dem Jahn am Saisonende den Rücken kehren. Den 24-jährigen Offensivspieler zieht es zum aktuellen Zweitligisten Karlsruher SC. Darüber informiert der SSV am Dienstagmittag.

Alexander Schmalhofer, Sportdirektor des SSV Jahn, gibt in einer entsprechenden Pressemitteilung folgendes zu Protokoll: „Wir waren in den vergangenen Wochen in einem sehr offenen Austausch mit Noel bezüglich seiner persönlichen Zukunft. Sein jetziger Wunsch sportlich den nächsten Schritt zu machen schmerzt natürlich sehr, ist aber auch eine Auszeichnung für Noels sportliche und persönliche Weiterentwicklung in dieser Saison. Ich freue mich nun auf die verbleibende gemeinsame Zeit mit Noel und bin mir sicher, dass er bis zum Ende der Saison alles für den SSV Jahn gibt. Anschließend werden wir ihn gebührend verabschieden.“



Noel Eichinger wechselte zur Saison 2023/24 vom FSV Zwickau zum SSV Jahn Regensburg. Insgesamt eineinhalb Jahre war er seitdem an den Greifswalder FC und den 1. FC Lok Leipzig ausgeliehen. Im vergangenen Sommer 2025 schaffte er schließlich in Regensburg den Durchbruch und hat seither für die Oberpfälzer insgesamt 39 Pflichtspiele (10 Tore, 6 Torvorlagen) in den verschiedenen Wettbewerben absolviert. In der laufenden Drittligsaison trug er sich zehn Mal in die Torschützenliste ein. Sein schönster Treffer war zweifelsohne der Fallrückzieher zuletzt in Verl.





„Ich habe hier in Regensburg aufregende Jahre mit Höhen und Tiefen erlebt und bin dem Jahn und allen Verantwortlichen sehr dankbar für diese Zeit, in der ich mich vor allem in den vergangenen Monaten persönlich und sportlich weiterentwickeln konnte“, erklärt Eichinger selbst und fügt an: „Jetzt suche ich in Karlsruhe eine neue sportliche Herausforderung und möchte mich ab Sommer in einem neuen Umfeld beweisen. Mir ist es jedoch persönlich sehr wichtig, mich hier beim SSV Jahn gebührend zu verabschieden. Deswegen werde ich bis Saisonende weiter alles geben, um gemeinsam mit meinem Team die Saison so erfolgreich wie möglich abzuschließen.“