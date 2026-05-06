Bitter für den ASV Neumarkt: Kapitän Braun sagt Servus

Beim Bayernliga-Dritten ASV Neumarkt geht eine Spielerära zu Ende. Eine absolute Führungs- und Identifikationsfigur geht von Bord. Kapitän und Leitwolf Alexander Braun teilte der Mannschaft am gestrigen Dienstagabend mit, dass er zur neuen Saison seine Fußballschuhe nicht mehr für den ASV schnüre werde – sieben Jahre nach seinem Wechsel an den Deininger Weg.
130 Ligaspiele absolvierte der mittlerweile 34-Jährige für die „Adler“. Mehr als zwei weitere werden nicht mehr hinzukommen. „Seit 2019 trug Alex Braun das Trikot des ASV Neumarkt – und füllte seine Rolle dabei weit über das Spielerische hinaus aus. Ob als Kapitän, Antreiber oder verlässlicher Ansprechpartner für Mitspieler und Verantwortliche: Alex war über Jahre hinweg das Herzstück der Mannschaft. Mit unermüdlichem Einsatz stellte er sich stets in den Dienst des Teams, ging auf und neben dem Platz voran und lebte vor, was Zusammenhalt und Identifikation mit dem Verein bedeuten“, mit diesen Zeilen verabschiedet der ASV Neumarkt in einer Pressemitteilung den Mittelfeldmotor, der auf dem Feld immer mit vollem Einsatz dabei ist.
„Nach der anstrengenden Saison ist der Akku leer“, sagt der 34-Jährige selbst und fügt an: „Ich habe gemerkt, dass ich jetzt einmal durchatmen muss und künftig mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte.“ Beim Verein stößt Brauns Entscheidung auf Verständnis – auch wenn der Abschied schwerfällt. „Natürlich bedauern wir seine Entscheidung sehr, aber nach dieser langen Zeit auf diesem Niveau ist sie absolut nachvollziehbar“, heißt es von Seiten der Vereinsführung.
Einem kompletter Abschied kommt Brauns Entschluss aber womöglich nicht gleich. Denn: Der ASV Neumarkt möchte Braun unbedingt in seinen Reihen halten. „In welcher Funktion dies künftig geschehen wird, ist noch offen – in den kommenden Tagen sollen hierzu gemeinsame Gespräche stattfinden“, teilt der Bayernligist mit. „Wir können Alex nur danke, danke, danke sagen. Was er für den Verein geleistet hat, ist außergewöhnlich – aufopferungsvoll, leidenschaftlich und in jeder Hinsicht vorbildlich“, betont die sportliche Leitung.
Beim letzten Saison-Heimspiel am kommenden Freitag (Anstoß 18.15 Uhr) gegen den TSV Kornburg wird der ASV seinen langjährigen Kapitän gebührend verabschieden. Verein, Mannschaft und Fans möchten diesen Anlass nutzen, um Alexander Braun den Abschied zu bereiten, den er sich mehr als verdient hat. „Mit seinem Rücktritt verliert der ASV nicht nur einen herausragenden Spieler, sondern auch eine Persönlichkeit, die den Verein nachhaltig geprägt hat. Umso größer ist der Wunsch, seine Erfahrung und seine Werte auch in Zukunft an die nächste Generation weiterzugeben“, heißt es in der Pressemeldung abschließend.