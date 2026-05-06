Bitter für den ASV Neumarkt: Kapitän Braun sagt Servus Die langjährige Führungsfigur des Bayernligisten verabschiedet sich nach dieser Saison von den „Adlern“ von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Beim ASV Neumarkt wird Alexander Braun die Kapitänsbinde nur noch bis zum Saisonende tragen. – Foto: Wolfgang Zink

Beim Bayernliga-Dritten ASV Neumarkt geht eine Spielerära zu Ende. Eine absolute Führungs- und Identifikationsfigur geht von Bord. Kapitän und Leitwolf Alexander Braun teilte der Mannschaft am gestrigen Dienstagabend mit, dass er zur neuen Saison seine Fußballschuhe nicht mehr für den ASV schnüre werde – sieben Jahre nach seinem Wechsel an den Deininger Weg.

130 Ligaspiele absolvierte der mittlerweile 34-Jährige für die „Adler“. Mehr als zwei weitere werden nicht mehr hinzukommen. „Seit 2019 trug Alex Braun das Trikot des ASV Neumarkt – und füllte seine Rolle dabei weit über das Spielerische hinaus aus. Ob als Kapitän, Antreiber oder verlässlicher Ansprechpartner für Mitspieler und Verantwortliche: Alex war über Jahre hinweg das Herzstück der Mannschaft. Mit unermüdlichem Einsatz stellte er sich stets in den Dienst des Teams, ging auf und neben dem Platz voran und lebte vor, was Zusammenhalt und Identifikation mit dem Verein bedeuten“, mit diesen Zeilen verabschiedet der ASV Neumarkt in einer Pressemitteilung den Mittelfeldmotor, der auf dem Feld immer mit vollem Einsatz dabei ist.



„Nach der anstrengenden Saison ist der Akku leer“, sagt der 34-Jährige selbst und fügt an: „Ich habe gemerkt, dass ich jetzt einmal durchatmen muss und künftig mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte.“ Beim Verein stößt Brauns Entscheidung auf Verständnis – auch wenn der Abschied schwerfällt. „Natürlich bedauern wir seine Entscheidung sehr, aber nach dieser langen Zeit auf diesem Niveau ist sie absolut nachvollziehbar“, heißt es von Seiten der Vereinsführung.