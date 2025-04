Bitter für Breitenbrunn: Waffler zurück zum VfB Eichstätt

Als Aufsteiger kämpft der SV Breitenbrunn in der Bezirksliga Süd erwartungsgemäß voll gegen den Abstieg. Nach 22 von 30 zu absolvierenden Spielen steckt die Crew von Chefcoach Christian Scheuerer in der Relegationszone, kann diese aber aus eigener Kraft nach oben verlassen. Nur zwei Punkte müssen zum rettenden Ufer aufgeholt werden. Es ist also noch alles drin. Egal ob die Spielzeit mit dem Happy End „Klassenerhalt“ endet oder nicht: einen schmerzhaften Spielerabgang wird es am Saisonende in jedem Fall geben.

Am heutigen Mittwoch wurde bekannt, dass sich Markus Waffler wieder seinem Ex-Verein VfB Eichstätt anschließend wird. Der 28-Jährige schnürte seine Stiefel bereits von Anfang 2016 bis 2023 für die Altmühlstädter und sammelte in dieser Zeit etwas über 100 Einsätze in der Regionalliga Bayern. Anschließend schloss sich der großgewachsene Defensivakteur dem SV Breitenbrunn an, mit dem ihm prompt der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. Waffler zählt zu den absoluten Leistungsträgern, fungiert zudem als spielender Co-Trainer an der Seite von Übungsleiter Scheuerer.



„Die vergangenen zwei Jahre beim SV Breitenbrunn waren großartig. Ich habe viele wertvolle Freundschaften geschlossen und der Aufstieg war ein unvergessliches Highlight von vielen“, betont Markus Waffler. Nichtsdestotrotz ist die Freude groß über die baldige Rückkehr in die Universitätsstadt. „Jetzt freue ich mich zum VfB zurückzukehren, wo für mich als ehemaliger Spieler noch viele positive Erinnerungen bestehen. Zurück in vertrauter Umgebung , mit alten Weggefährten und der Chance nochmal höherklassig anzugreifen, motiviert mich sehr“, so Waffler. Gegenwärtig führen die Eichstätter das Tableau der Bayernliga Nord an und haben somit alle Möglichkeiten, die ersehnte Rückkehr in die 4. Liga zu schaffen. Allerdings hängen dem VfB gleich drei Teams am Rockzipfel.



Neben Markus Waffler stellt der Verein mit Dominik Wolfsteiner, kommend vom Bezirksligisten TSV Greding, einen weiteren Sommerneuzugang vor. „Wir freuen uns sehr, dass „Wolfi“ und „Waffles“ den Weg zurück zum VfB gefunden haben. Der Kontakt zu ihnen ist nie abgerissen. Für den VfB ist es eine tolle Sache, beide Spieler wieder in seinen Reihen zu haben“, teilt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm in einer Vereinsmeldung mit.