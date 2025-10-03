Bitter: Der FC Bad Oeynhausen scheidet im Achtelfinale aus

Bad Oeynhausen. Der FC Bad Oeynhausen ist im Achtelfinale des Mindener Fußball-Kreispokals ausgeschieden. Die Mannschaft der beiden Trainer Philipp Topp und Daniel Brink unterlag im Landesliga-Duell der SVKT 07 Minden mit 1:2 (0:0). Der Sieg der Gäste geht in Ordnung, weil sie die gesamte Partie über geradliniger spielten als der FCO, der teilweise viel zu kompliziert agierte.

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste zwei gute Möglichkeiten. Zunächst scheiterte Julian Harzmeier in aussichtsreicher Position (18.), und in der 33. Minute traf Batuhan Pehlivan nur das Außennetz. Kurz vor der Halbzeitpause hatte David Scheidel (FCO) eine Torchance, doch Kutenhausen klärte in letzter Sekunde.

Lattentreffer von Moritz Tiemann in der Nachspielzeit

Die Musik spielte in der zweiten Halbzeit, als Bad Oeynhausens Moritz Tiemann in der 53. Minute den Ball knapp am Tor vorbeischoss. Etwas später klappte es besser. Nach einem langen Abschlag spielte Tiemann den Ball auf die linke Seite, wo David Scheidel mit Vollspann in die lange Ecke zur 1:0-Führung (60.) für den FC Bad Oeynhausen traf.

Nach einem Torwartfehler kam SVKT Minden in der 65. Minute durch Lennart Springer zum 1:1-Ausgleich. In der 79. Minute unterlief dem FC Bad Oeynhausen ein Abspielfehler, in dessen Folge es zu einem Eckstoß für die SVKT kam. Diesen Standard nutzten die Mindener zum 2:1-Siegtreffer (81.). Torschütze war erneut Lennart Springer.

In der 85. Minute sah Kutenhausens Joel Jamil Rabenhorst die gelb-rote Karte. In der Folgezeit entwickelte sich ein Powerplay des FCO in Überzahl, das in der 5. Minute der Nachspielzeit mit einem Lattentreffer von Moritz Tiemann seinen Höhepunkt hatte. Kurz danach war Schluss.

