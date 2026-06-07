Bitter: Böbingen gibt Führung aus der Hand uns muss wieder runter

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Die SG Bettringen hat ihre starke Saison mit einem 3:1-Auswärtssieg beim TSV Hüttlingen abgeschlossen und beendet die Runde mit 66 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, nur einen Zähler hinter den Sportfreunden Dorfmerkingen II. Massimo Sgroia brachte Bettringen in der 29. Minute in Führung, Manuel Müller erhöhte in der 32. Minute auf 0:2, ehe Florian Winter in der 49. Minute per Foulelfmeter für Hüttlingen verkürzte und Sahin Ertan in der 57. Minute den Endstand herstellte. Hüttlingen beendet die Saison nach zuletzt zwei Siegen gegen die Sportfreunde Lorch und den TSV Böbingen sowie der Niederlage beim 1. FC Germania Bargau auf Rang acht mit 40 Punkten. Bettringen blieb nach dem 1:0 bei den Sportfreunden Lorch und dem 2:2 gegen den 1. FC Germania Bargau auch im letzten Spiel stabil und schloss die Runde als erster Verfolger des Meisters ab.

Die TSG Schnaitheim hat sich mit einem 1:1 gegen den 1. FC Germania Bargau aus der Saison verabschiedet und beendet die Spielzeit mit 28 Punkten auf Tabellenplatz 13. Markus Braig traf in der 13. Minute zum 1:0 für Schnaitheim, Jonas Müller glich in der 75. Minute für Germania Bargau aus. Für Schnaitheim war es nach dem 1:1 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen, dem 1:1 gegen den TSV Böbingen und der 1:2-Niederlage bei den Sportfreunden Lorch erneut ein enger Auftritt. Bargau bleibt nach dem 2:2 gegen die SG Bettringen und dem 3:1 gegen den TSV Hüttlingen zum Abschluss Sechster mit 49 Punkten.

Die SGM Tannhausen/Stödtlen und die Sportfreunde Lorch trennten sich am letzten Spieltag 2:2, in einer Partie zweier Mannschaften, die die Saison im Tabellenkeller beendeten. Alexander Salinger brachte Tannhausen/Stödtlen mit Toren in der 6. und 25. Minute mit 2:0 in Führung, doch Steffen Kreeb in der 53. Minute und Robin Schwarz in der 73. Minute retteten Lorch noch einen Punkt. Tannhausen/Stödtlen schließt die Saison nach dem 2:2 gegen die DJK Schwabsberg-Buch, dem 0:3 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen und dem 1:4 beim TSV Böbingen mit 21 Punkten auf Rang 15 ab. Lorch beendet die Runde nach Niederlagen gegen die SG Bettringen und den TSV Hüttlingen sowie dem 2:1 gegen die TSG Schnaitheim mit 20 Punkten auf dem 16. Platz.

Der SSV Aalen hat sich mit einem späten 2:1 gegen den TSV Böbingen aus der Saison verabschiedet und beendet die Runde mit 39 Punkten auf Platz neun. Oliver Rieger brachte Böbingen in der 5. Minute früh in Führung, Mahmoud Omeirat glich in der 55. Minute aus, ehe Gui Guimaraes in der 87. Minute den Aalener Siegtreffer erzielte. Für den SSV war es nach drei Niederlagen gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II, die DJK Schwabsberg-Buch und die SG Heldenfingen/Heuchlingen ein emotional wichtiger Abschluss. Böbingen bleibt trotz des zwischenzeitlichen Rückenwinds aus dem 4:1 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen bei 28 Punkten und beendet die Saison auf Rang 14.

Der TV Neuler hat den letzten Spieltag mit einem 4:2 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen beendet und sich mit 32 Punkten auf Tabellenplatz zwölf ins Ziel gerettet. Theo Kraus traf in der 48. Minute zum 1:0, Baris Acikgöz glich in der 59. Minute aus, ehe Felix Schüll in der 64. Minute, Jonas Pflieger per Foulelfmeter in der 67. Minute und nach dem 3:2 durch Paul Potzner in der 75. Minute schließlich Manuel Greiner in der 87. Minute für Neuler trafen. Im Hinspiel hatte die SG Heldenfingen/Heuchlingen noch mit 3:1 gewonnen, diesmal aber setzte Neuler nach dem 3:3 gegen den FV 08 Unterkochen, dem 2:3 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II und dem 0:0 gegen die DJK Schwabsberg-Buch den letzten Akzent. Heldenfingen/Heuchlingen beendet die Saison nach dem 1:1 gegen die TSG Schnaitheim, dem 3:0 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen und dem 2:1 gegen den SSV Aalen mit 37 Punkten auf Rang zehn.

Die TSG Nattheim hat ein wildes letztes Saisonspiel gegen die DJK Schwabsberg-Buch mit 4:3 gewonnen und damit Rang fünf mit 50 Punkten behauptet. Patrick Brümmer traf in der 20. Minute zum 1:0, Nikolas Kurz glich in der 39. Minute aus, ehe Valentin Fronz in der 56. Minute und erneut Patrick Brümmer in der 58. Minute auf 3:1 stellten. Nicolas Schopf verkürzte in der 84. Minute, Franz Fischer traf in der 90. Minute zum 4:2, und Fabian Fürst sorgte in der 90.+3 Minute noch einmal für Spannung. Im Hinspiel hatte Schwabsberg-Buch mit 3:1 gewonnen, doch Nattheim setzte nach den Niederlagen gegen den FV 08 Unterkochen und die Sportfreunde Dorfmerkingen II zum Abschluss ein deutliches Zeichen, während Schwabsberg-Buch trotz Platz vier und 51 Punkten mit einer knappen Niederlage aus der Runde ging.

Der FC Durlangen hat dem Meister Sportfreunde Dorfmerkingen II am letzten Spieltag mit einem 4:2 die Feier sportlich erschwert und seine Saison mit 44 Punkten auf Rang sieben beendet. Luciano Falcone traf in der 6. Minute zum 1:0, Flavio Herzberger glich in der 18. Minute aus, ehe Florian Oker in der 29. Minute, Joel Beigl in der 45.+1 Minute und Sven Fischer in der 68. Minute Durlangen auf 4:1 stellten; Dominik Schuster verkürzte in der 75. Minute für Dorfmerkingen II. Das Hinspiel hatte 2:2 geendet, nun setzte Durlangen nach dem 2:1 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und dem 1:2 beim FV 08 Unterkochen einen bemerkenswerten Schlusspunkt. Dorfmerkingen II beendet die Saison trotz der Niederlage mit 67 Punkten als Erster, nachdem die Mannschaft zuvor gegen den SSV Aalen, den TV Neuler und die TSG Nattheim drei Siege nacheinander eingefahren hatte.

Der FV 08 Unterkochen hat seine starke Saison mit einem 2:0-Auswärtssieg bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II beendet und schließt die Runde mit 61 Punkten auf Tabellenplatz drei ab. Luca Baumann erzielte in der 48. Minute das 0:1, Jonas Ilg machte in der 90. Minute den Unterkochener Erfolg perfekt. Unterkochen blieb damit nach dem 3:3 gegen den TV Neuler sowie den Siegen gegen die TSG Nattheim und den FC Durlangen auch im Saisonfinale erfolgreich. Hofherrnweiler-Unterrombach II beendet die Spielzeit nach den Niederlagen gegen den FC Durlangen und die TSG Nattheim sowie dem abschließenden 0:2 mit 36 Punkten auf Rang elf.

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