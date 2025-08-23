Bitter: Ammerthal geht im Topspiel ganz spät k.o.

Zum Haare Raufen: Die DJK Ammerthal verlor das Landesliga-Topspiel gegen Münchberg ganz spät. – Foto: Pohsygraphix

Bitterer Heimspieltag für die DJK Ammerthal! Im Spitzenspiel der Landesliga Nordost quittierte die Mannschaft von Trainer Tobias Rösl eine späte 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den Tabellenersten FC Eintracht Münchberg, der nun sechs Punkte vor der DJK liegt. Münchberg ging im Stile einer Spitzenmannschaft äußert effektiv mit seinen Torchancen um. Den Siegtreffer landeten die Gäste aus Oberfranken erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Rösl kündigt Konsequenzen in puncto Startformation an.

Die Oberpfälzer kamen vor 450 Zuschauern gut ins Spiel, gerieten durch einen sehenswerten Distanztreffer von Lukas Köhler jedoch in Rückstand (26.). Aus ihrem vielen Ballbesitz machte die DJK zu wenig in der ersten Halbzeit. Kurz nach dem Seitenwechsel kam Ammerthal aber zum verdienten Ausgleich, als Henrik Brüggen in Folge einer Ecke zum 1:1 abstaubte (50.). In einer hitzigen Crunch Time sollte Münchberg der Lucky Punch gelingen. Torschütze Köhler wurde aus abseitsverdächtiger Position per hohem Ball angespielt, legte ab auf Marvin Nöske und der blieb im Eins gegen Eins mit DJK-Keeper Sommerer Sieger (90.+3).









Münchbergs Trainer Markus Bächer sagte: „Das erwartete Spiel ein eingetreten: Ein gutes Landesliga-Spiel gegen einen bockstarken Gegner. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen, wie sie 90 Minuten lang gefightet hat. In der ersten 25 Minuten waren wir nicht so gut drin. Durch einen Sonntagsschuss gingen wir in Führung und waren dann besser im Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal alles reingelegt. Ammerthal hat am Ende auf Sieg gespielt; wir haben auf unsere Umschaltsituation gelauert, die wir bekommen haben. Ich bin mit dem Dreier absolut zufrieden und sehr glücklich.“



Ammerthals Coach Tobias Rösl gab zu Protokoll: „Glückwunsch an Münchberg zum Sieg. Wer aus drei Torschüssen zwei Tore macht, ist es irgendwo verdient. Grundsätzlich haben wir es ordentlich gespielt, doch wir haben das Spiel offensiv verloren. Die ersten 20 Minuten haben wir genau nach Vorgabe gespielt. Anschließend haben wir Positionen verlassen, unsauber gespielt, Ballverluste fabriziert, das Tempo im Umschaltspiel zu langsam gefahren. Personell wird das intern die ein oder andere Folge haben.“

