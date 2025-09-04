Bittenbinder schießt Wolpe weiter

In der zweiten Pokalrunde wollte der SVW den Kopf frei bekommen vom schwerfälligen Ligastart und einfach mal befreit aufspielen. Dieses Vorhaben gelang auch umfänglich. Noch deutlicher als gegen den SV Horgenzell kontrollierten die Gastgeber die Partie und drängten die Bezirksliga-Reserve in die eigene Hälfte. Kompromisslose Zweikampfführung, sicheres Passspiel und aufmerksame Akteure sorgten für ein sehr eindeutiges Spiel. Das einzige Manko blieb die Chancenverwertung. Petrich tauchte mehrmals in gefährlichen Räumen auf, doch man merkte, dass das nicht sein Steckenpferd ist. Auch Philipp Koltsch bot sich eine Großchancen, doch Maiers technisch nicht einfach zu verarbeitende Hereingabe konnte er nur übers Tor bugsieren.

Die Erlösung brachte dann eine Einwechslung. Der zuletzt aus zeitlichen Gründen nicht mehr regelmäßig spielende Bittenbinder kam frisch ins Spiel und bereitete in unnachahmlicher Manier typisch für ihn das Führungstor vor. Über außen setzte er sich durch und legte in den Rückraum, wo Pfeifer wartete und links unten einnetzte. Dieser Treffer war enorm wichtig für das Selbstvertrauen der Gastgeber. Auch in der zweiten Hälfte der Partie ließ der SVW nichts mehr anbrennen, Eichler im Tor blieb übers ganze Spiel beschäftigungslos. In der Offensive sorgte Kolo mit seinem Premierentreffer für den SVW – er stocherte einen Abstauber über die Line – für einen komfortablen Vorsprung. Um sich zum Mann des Spiels zu küren, traf dann auch noch Timo Bittenbinder per klassischem Schienbeinroller von der Strafraumkante über den Torwart des SV Weingarten II hinweg zum 3:0. Beinahe hätte er den Abend sogar noch vergoldet, aber sein eingesprungener Kopfball krachte scheppernd ans Lattenkreuz.