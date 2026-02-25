Bitte um Ende der Zusammenarbeit

– Foto: Marcel Eichholz

Beim ESV 1927 Ronshausen kommt es zu einem Wechsel auf der Trainerposition. Spielertrainer Sebastian Nölke hat den Verein nach eigenen Angaben darum gebeten, die gemeinsame Arbeit nach dreieinhalb Jahren zu beenden, um „neue Impulse“ und „frischen Wind“ im Sinne der Mannschaft zu ermöglichen.

Der Klub entsprach dieser Bitte nach eigener Darstellung „mit großem Respekt“ und bedankte sich für Nölkes Einsatz sowie die Verantwortung, die er auf und neben dem Platz übernommen habe. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Marc Weber interimsweise das Traineramt – der ESV setzt dabei bewusst auf eine interne Lösung, weil Weber Team, Umfeld und Abläufe bestens kenne und nun die sportlichen Ziele der laufenden Saison mit vorantreiben soll.