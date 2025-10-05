Bitte Niederlage für ebenbürtige Wackeraner beim Tabellendritten

(wh) - Der FC Wacker Biberach (14.) ist bei der SGM Äpfingen/Baltringen ein jederzeit ebenbürtiger Gegner gewesen, am Ende aber mit einer 2:0 (0:0)-Niederlage vom Platz gegangen. Bis zur 69. MInute hatte Wacker-Keeper VIktor Haufler (Archivfoto) seinen Kasten suaber gehalten, ehe er nach einem Foulelfmeter hinter sich greifen musste und in der 87. Minute nach einem unhaltbaren Schuss aus der Nahdistanz.



In der Tabelle der Kreisliga A2 klaffen Welten zwischen dem Tabellendritten Äpfingen/Baltringen und den nunmehr auf Platz 14 zurückgefallenen Biberachern. Auf dem schwer zu bespielenden, weil tiefen Rasen des Baltringer Sportgeländes war freilich nix davon zu sehen, vielmehr entwickelte sich ein weitestgehend ausgeglichenes Match zweier ebenbürtiger Mannschaften.



Dass die Wackeraner im sechsten Spiel gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte zum sechsten Mal hintereinander verloren, lag ergo nicht an einem übermächtigen Gegner, sondern an der eigenen Unzulänglichkeiten in entscheidenen Momenten. Zum einem wussten sie die sich ihnen bietenden Torchancen einfach nicht zu nutzen; die größte übrigens schon in der 3. Minute. Zum zweiten fabrizierten sie in der 69. Minute ein überflüssiges Foul (knapp innerhalb des 16-Meter-Raums), das der Schiri berechtigterweise mit einem Strafstoß ahndete. Den netzte SGM-Torjäger Niklas Ruf zur 1:0-Führung für seine Mannschaft ein. Der erneut stark haltende Wacker-Keeper Viktor Haufler hatte zwar die richtige Ecke geahnt, konnte aber den scharf und präzise geschossenen Ball nicht abwehren.



Die Blaugelben ließ darob den Kopf nicht hängen, bot den körperlich überlegenen Gastgebern sowohl kämpferisch als auch läuferisch, vor allem aber spielerisch Paroli und trug in der letzten Viertelstunde noch den einen oder anderen gefährlichen Angriff vor. Ohne Erfolg - im Gegensatz zu den Hausherren, die in der 87. Minute den Schlusspunkt in Form des Treffers zum 2:0 setzten.



So handelten sich der FC Wacker eine Niederlage ein, die angesichtes des Spielverlaufes als unverdient und überaus bitter bezeichnet werden muss.