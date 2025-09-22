„Bitte nicht!“ Feldkirchen hält dritten Aufstieg in Folge für unrealistisch

Thomas Englert ist als Mensch und Trainer ja nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Doch nach dem Heimauftritt seines TSV Feldkirchen in der Kreisklasse 6 gegen den TSV Zorneding II schafft es eine Frage, den Coach aus der Reserve zu locken. Nämlich: ob seine Mannschaft nach zwei Meistertiteln in Serie nun den dritten Aufstieg hintereinander anpeilt.

„Bitte nicht!“ ruft Englert, als biete ihm jemand nach einem schweißtreibenden Fußballspiel ein lauwarmes Bier an. Und weiter: „Man darf ja träumen, aber das ist absolut unrealistisch.“ Dabei liegen seine Feldkirchner nach einem prima Saisonstart auf Tabellenrang vier, punktgleich mit dem Zweiten aus Poing. Und beim jüngsten 2:1 gegen die Reserve aus Zorneding hat der Aufsteiger obendrein bewiesen, dass er sich auch von einem frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Aber als Team, das mit einem nahezu unveränderten Kader vor zwei Jahren noch in der B-Klasse kickte, nun plötzlich in der Kreisklasse ganz vorne mitzumischen? Nein, davon will Thomas Englert nichts wissen. Vielmehr profitiere seine Elf aktuell von der Aufstiegseuphorie, sagt der Coach. Und: „Gegen die tabellarischen Kracher spielen wir erst noch in den nächsten Wochen.“

Nachdem Thomas Englert mit diesen Worten sämtliche Aufstiegsträume energisch beiseitegewischt hat, kommt er auf den prima Saisonauftakt seines TSV zu sprechen. So startete dieser mit einem 3:1 über Hohenbrunn, ehe er 14 Tage später den Vizemeister aus Haar mit 3:0 bezwang. Eine Woche darauf setzte es beim 1:3 in Kirchseeon die erste Niederlage, doch im Heimspiel gegen Zorneding präsentiert sich der Aufsteiger davon gut erholt.

Dabei beginnt das Match denkbar schlecht für die Englert-Elf, die sich in der ersten Minute ein Gegentor einfängt. „Da spielen wir erst einen Fehlpass im Mittelfeld und danach verteidigen wir nicht konsequent“, kritisiert der Trainer. Doch keine 120 Sekunden später schlägt sein Team zurück – nach einem Eckball von Daniel Zengler. Dieser landet punktgenau bei Jonas Anneser, der abgeklärt zum 1:1-Ausgleich einköpft.

Kurz vor der Pause ereilt die Zuschauer dann ein Déjà-vu: Wieder segelt eine Ecke in den Zornedinger Strafraum, wieder steigt Anneser am höchsten, und wieder ist sein Kopfball brandgefährlich. Doch weil der Ball diesmal nur an die Latte klatscht, geht es wenig später mit einem 1:1 in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang bleibt die Partie ausgeglichen, umkämpft und – laut Englert – hochklassig. „Es war ein Spiel mit sehr hohem Tempo und einer taktisch guten Leistung von beiden Seiten. Allerdings gab es nicht viele Chancen.“ Doch eine der raren Möglichkeiten wissen die Platzherren in der 71. Minute zu nutzen – durch den eingewechselten Lukas Bayerl. Er staubt aus kurzer Distanz ab und markiert damit das umjubelte 2:1.

In der Folge und insbesondere in den Schlussminuten ist dann Zittern angesagt bei Feldkirchen. „Es war knapp hinten raus“, räumt Englert ein. „Aber wir haben’s gut wegverteidigt.“ Der Lohn ist der dritte Sieg im fünften Spiel, wodurch der TSV seine Ausbeute auf zehn Punkte schraubt. „Dass es so gut läuft, hätten wir nie gedacht“, freut sich Englert. „Für uns ist das ein super Puffer für die nächsten Wochen.“

TSV Feldkirchen – TSV Zorneding II 2:1 (1:1) Feldkirchen: Schlicht, Reisinger, Voigt, Konitz, Maß (62. Noorzai), Merrath, Evers (62. Bayerl), Gärtner (24. Heidegger), Anneser, Zengler (71. Neumann), Balik (62. Reitmayer). Tore: 0:1 Rimböck (1.), 1:1 Anneser (3.), 2:1 Bayerl (71.). Schiedsrichter: Hotaka Ono (TSV Waldtrudering) – Zuschauer: 45.