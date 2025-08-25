Bitburgs Tabubruch sorgt für erste Saisonniederlage

Die ersten nennenswerten Chancen der Partie gehörten der SG Schneifel. Erst scheiterte Yannik Moitzheim (24.) an Gäste-Schlussmann Marius Schröder, ehe dieser den nächsten Versuch von Alexander Zapp (25.) nach der darauffolgenden Ecke von der Linie kratzen konnte. Kurz vor der Pause nutzten die Gäste aus dem Westerwald einen Konter über Berkan Yavuz (45.) zur Führung. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel folgte die schnelle Antwort der Hausherren: Nach einer scharfen Hereingabe von Nicolas Görres landete der Klärungsversuch des Wirgeser Abwehrspielers Luis Krissel (49.) im eigenen Tor.

„Der spielerische Ansatz war klar bei uns, Wirges hat jeden Ball aus der Innenverteidigung nach vorne geschlagen. Das haben wir gut verteidigt, es ist uns aber auch schwer gefallen, richtig zwingende Chancen zu erarbeiten“, bilanzierte Stephan Simon, Coach der Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf.

Schiedsrichter: Nicolas Prinz (Trier)

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Berkan Yavuz (45.), 1:1 Eigentor (49.)

FC Bitburg - Ahrweiler BC ⇥1:2 (1:1)

Trotz der ersten Saisonniederlage sah Bitburgs Trainer Fabian Ewertz nach der Begegnung mit den hochambitionierten Gästen von der Ahr viel Positives: „Das war kämpferisch und läuferisch wirklich sehr gut von meiner Mannschaft. Dass wir fußballerisch nicht das bessere Team sein würden, war zu erwarten.“ Der vom früheren Lauterer Zweitligaprofi Mike Wunderlich gecoachte ABC ging Mitte des ersten Durchgangs durch einen 28-Meter-Schuss von Markus Pazurek in Führung (25.). „Der Ball ging zwar in den Winkel, war aber schon vermeidbar“, befand Ewertz und schloss nicht nur die hier lückenhafte Abwehr, sondern auch Tim Kieren in seine Kritik ein. Aus Sicht seines Kollegen Wunderlich, dessen Mannschaft bis dahin einen spielstarken und abgeklärten Eindruck gemacht hatte, war dieser Treffer „wie ein Gegentor für uns – danach lief auf einmal kaum noch etwas für uns“. Bitburg tastete sich immer mehr heran. Zunächst scheiterte Simon Floß noch am herausragend parierenden Ahrweiler Schlussmann Niklas Fachinger (33.). Kurz darauf wurde er mustergültig von Joshua Bierbrauer bedient und schloss cool ins lange Eck ab (35.).

Mike Wunderlich, Trainer des Ahrweiler BC

Fabian Ewertz, Trainer des FC Bitburg

Nach der Pause mühte sich Ahrweiler, hatte aber kaum Durchschlagskraft gegen die einsatzfreudigen Bitburger. Sehr ärgerlich für den FCB: Das 1:2 durch Mohannad Saed Haj Mohamed (65.) fiel durch einen Konter. „Das sollte in einem solchen Spiel eigentlich ein Tabu sein“, ärgerte sich Ewertz. In der Folge konzentrierte sich Ahrweiler aufs Verteidigen. Die Bierstädter versuchten noch einmal alles, kamen aber bis zum Abpfiff zu keiner nennenswerten Möglichkeit mehr. Mike Wunderlich freute sich „über einen dreckigen Sieg. Im Endeffekt zählen nur die drei Punkte“.

FC Bitburg: Kieren - Alff, Krasnici (60. Appah), Koch, N. Fuchs, Fisch, Hoor (67. Häb), Morbach, Floß, Bierbrauer, Mourad (70. Wagner).

Schiedsrichter: Bourgnon (Mensdorf/Luxemburg)

Zuschauer: 161

Tore: 0:1 Pazurek (25.), 1:1 Floß (35.), 1:2 Saed (65.)

SV Eintracht Trier II -TuS Kirchberg ⇥2:2 (0:0)

Nach einem Doppelschlag durch Nico Wilki (53., 55.) zu Beginn des zweiten Durchgangs sprach vieles für einen Auswärtssieg der Gäste aus Kirchberg. Kurz vor dem Ende verkürzte der eingewechselte Thomas Rotundu auf 1:2. „In der ersten Halbzeit hatten wir vier hundertprozentige Chancen und müssen klar führen. Nach dem 0:1 waren wir dann fünf Minuten komplett von der Rolle. Am Ende sind wir mit sieben Punkten sehr zufrieden. Gerade vor dem Hintergrund, dass uns vermutlich noch drei Punkte abgezogen werden, war der Punktgewinn heute sehr wichtig“, sagte der Trierer Trainer Holger Lemke. Routinier Simon Maurer (89.) sorgte kurz vor Schluss für den viel umjubelten Ausgleich der Hausherren, die somit weiter ungeschlagen bleiben.

SV Eintracht Trier II: Kieren – Apel, Mustafic (70. Rotundu), Hojoon, Schuch (64. Yushkevich), Sausen (79. Morlaye), Hoffmann, Stepanchenko, Maurer, Ö. Yavuz (58. Erasmy), C. Yavuz

Schiedsrichter: Marlon Manderfeld (SV Oberkyll-Lissendorf) – Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Nico Wilki (53.), 0:2 Nico Wilki (55., FE.), 1:2 Thomas Rotundu (86.), 2:2 Simon Maurer (89.)