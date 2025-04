In dieser Situation hat der FC Bitburg in Person von Joshua Bierbrauer klare Vorteile. Unterm Strich endete die Partie gegen Rot-Weiss Wittlich aber unentschieden. – Foto: Andreas Klein

Bitburgs letztes Aufgebot feiert das Remis Rheinlandliga: Allen personellen Sorgen zum Trotz gelingt dem FC Bitburg ein 0:0 gegen das Topteam Rot-Weiss Wittlich. Woran die ambitionierten Gäste in der Bierstadt scheitern. VIDEOS und BILDERGALERIE Verlinkte Inhalte Rheinlandliga FC Bitburg RW Wittlich Fabian Ewertz Fahrudin Kuduzovic + 2 weitere

In einem chancenarmen Spiel schafften es die Wittlicher nicht, den Bitburger Abwehrriegel zu knacken. Die Gäste hatten in der Partie am Samstagabend zwar deutlich mehr Ballbesitz, bissen sich aber an der aufmerksamen Defensive des mit dem letzten Aufgebot angetretenen FCB die Zähne aus. Zudem zeichnete sich Torwart Tim Kieren mehrfach stark aus. Rot-Weiss-Torjäger Yannick Lauer analysierte nach der Partie: „In der zweiten Hälfte haben wir nachgelassen. Wir sind enttäuscht, dass wir nur einen Zähler geholt haben, da der Abstand nach oben jetzt zu groß ist. Dann steigen wir halt nächste Saison auf.“

Erstmals in diesem Jahr spielten die Bitburger auf dem Rasenplatz im Stadion Ost. Das kam den Ewertz-Schützlingen entgegen, da der nicht ganz kurz gemähte Untergrund das Spiel eher verlangsamte. Neben vier Langzeitverletzten fehlten fünf weitere Spieler. Kurzfristig musste Mbongo Mayindombe, der zur neuen Saison fest der Rheinlandliga-Mannschaft zugeordnet wird, ebenfalls passen. Der 26-Jährige hatte sich am Montagabend beim 4:2-Erfolg im Kreispokal-Halbfinale gegen die SG Daleiden II am Knie verletzt. Im zweiten Durchgang sprangen die jungen Wilden aus der A-Jugend und zweiten Mannschaft in die Bresche. Hier geht's zur Bildergalerie

FCB-Akteur Georg Beloglasow ist normalerweise Mitglied der zweiten Mannschaft, die aktuell Tabellenführer in der Kreisliga C19 ist. Nach seinem Rheinlandligadebüt strahlte der von den zuschauenden Kreisliga-Teamkameraden umjubelte Mittelfeldspieler: „Wir werten das Ergebnis gegen den Tabellendritten als Erfolg. Alle haben gekämpft und zusammengehalten. Ich hätte mir aber mehr Spielanteile für uns gewünscht.“ Eng wurde es indes für die Hausherren am Ende: Der souverän leitende Schiedsrichter Ronny Jäckel ließ zur Verwunderung der 280 Zuschauer neun Minuten nachspielen. Dabei kam es zu einer kuriosen Szene. Aufgrund der angespannten Personalsituation hatte es Torwarttrainer Michael Alff auf den Spielberichtsbogen geschafft. Der 33-Jährige sollte eingewechselt werden – und lief dabei wohl quer über den Platz, was der Unparteiische mit einer Gelben Karte ahndete. Da Alff über seinem Trikot noch einen Pullover trug, fragte Jäckel nach seiner Rückennummer. „Da hat Michael wohl einfach auf seinen Rücken gezeigt. Allerdings war die Nummer ja verdeckt. Für diese Szene gab es dann offenbar Gelb-Rot“, meinte Fabian Ewertz. Alff selbst zeigte sich ratlos, warum er Gelb-Rot gesehen hatte.