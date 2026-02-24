Bitburgs B-Jugend startet Mission Klassenverbleib

– Foto: Volkhard Patten

Die B-Juniorinnen des FC Bitburg starten ihre Mission Klassenerhalt. Mit dem Nachholspiel bei der SG 99 Andernach wartet am Sonntag ab elf Uhr dabei gleich ein Sechs-Punkte-Spiel auf die Mannschaft des Trainergespanns Daniel Molitor/Tobias Klink.

Nach der Hinrunde rangieren die Bierstädterinnen mit sieben Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz, Andernach belegt mit 13 Zählern den ersten Nicht-Abstiegsplatz. „Die Ziele für die Rückrunde sind ganz klar“, sagt Molitor: „Wir wollen über dem Strich landen und in der Liga bleiben. Das ist eine machbare Aufgabe, weil es nur sechs Punkte sind.“

Personell gibt es beim FCB im Vergleich zur Hinrunde keine Veränderungen. Aufgrund zahlreicher krankheitsbedingter Ausfälle konnte die Mannschaft in der Vorbereitung zeitweise jedoch nur mit acht bis neun Spielerinnen trainieren. Auch die Testspiel-Gegner haben durchweg abgesagt, sodass ein internes Spiel gegen die eigene Frauenmannschaft der einzige Härtetest vor dem Start in die Rückserie war. Am Ende dieser Partie stand eine klare 1:7-Niederlage für den Nachwuchs.