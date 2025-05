Bitburger Rheinlandpokal: Alle Infos zum Finale am 24. Mai

Nach einem Freilos in der ersten Runde zog der FV Engers durch Erfolge bei der TuS Burgschwalbach (2:1 in der zweiten Runde), beim TuS Asbach (2:1 In der dritten Runde), beim TuS Mosella Schweich (8:7 nach Elfmeterschießen im Achtelfinale), gegen die Sportfreunde Eisbachtal (4:1 im Viertelfinale) und gegen den SV Eintracht Trier (2:1 im Halbfinale) ins Endspiel ein.

Das Schiedsrichter-Team

Geleitet wird die Partie von Oberliga-Schiedsrichter Philipp Michels (SV Oberkyll), ihm assistieren Ronny Jäckel (SV Rheinland Mayen) und Hermann Schmidt (FC Karbach). Vierter Offizieller ist Pascal Lichtenthäler (Sportfreunde Daaden).

Live-Übertragung im Rahmen des Finaltags der Amateure

Fußballdeutschland darf sich am 24. Mai 2025 auf ein besonderes sportliches Jubiläum freuen: Die Männer-Pokalendspiele der Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind im Rahmen der zehnten Auflage des Finaltags der Amateure erneut in einer mehr als siebenstündigen Livekonferenz im Programm der ARD zu sehen.

Die Berichterstattung von Deutschlands größtem Amateurfußballevent startet am Samstag, 24. Mai, um 12 Uhr. Die Übertragung der 20 Landespokalendspiele, in denen es für die Finalisten neben dem Titel auch um die begehrten Startplätze für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal 2025/2026 geht, gliedert sich in drei Teilkonferenzen mit vier verschiedenen Anstoßzeiten. Die ersten sechs Begegnungen werden um 12.30 Uhr angepfiffen. Der zweite Übertragungsblock beginnt um 14.30 Uhr mit sieben weiteren Partien. Die verbliebenen sieben Landespokalendspiele in der dritten Livekonferenz teilen sich auf die Anstoßzeiten um 16.30 Uhr (drei Partien) und 17.30 Uhr (vier Partien, alle ohne Verlängerung) auf. Die Übertragung des Finaltags der Amateure endet um 20 Uhr. Das Landespokalendspiel des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) wird wegen der DFB-Pokalfinalteilnahme von Arminia Bielefeld zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen und kein Teil der ARD-Konferenz sein.

Tickets

Tickets sind in allen Kategorien und für alle Bereiche noch verfügbar. Die Tageskassen werden am Spieltag geöffnet sein. Alle Informationen zum Ticketverkauf gibt es hier: https://bit.ly/tickets-pokalfinale2025

Parken

Kostenfreie Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem auf dem großen Parkplatz vor dem Kunstrasenplatz. Auf Grund der beschränkten Kapazitäten wird dringend zu einer frühzeitigen Anreise geraten, bestenfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Stadionheft

Das Stadionheft zum Endspiel um den Bitburger Rheinlandpokal wird ausschließlich im digitalen Format erstellt und ist hier abrufbar: https://bit.ly/stadionheft-pokalfinale2025

FVR ehrt DFB-Länderpokalsieger von 1985

Rund 40 Jahre liegt ein noch immer herausragender Erfolg in der Historie des Fußballverbandes Rheinland zurück: Die FVR-Verbandsauswahl gewann 1985 den DFB-Länderpokal, das Endspiel gegen den Hamburger Fußballverband fand am 14. April 1985 im Stadion Oberwerth in Koblenz statt – und die gastgebende Mannschaft um Verbandstrainer Ewald Hammes siegte mit 4:3 nach Elfmeterschießen. Im Rahmen des Endspiels um den Bitburger Rheinlandpokal ehrt der FVR 17 anwesende Mitglieder des damaligen Teams, darunter Klaus Toppmöller und Trainer Ewald Hammes.

Aktion Deutsche Krebshilfe

Seit mehr als 50 Jahren bringt die Deutsche Krebshilfe die Krebsforschung voran, steht Betroffenen mit Informationen und Rat zur Seite und klärt darüber auf, wie jeder Einzelne sein Krebsrisiko senken kann, zum Beispiel durch regelmäßige Bewegung und Sport. Mehr als 5.000 Projekte zur Forschung, Aufklärung, Prävention und Unterstützung krebskranker Menschen wurden seit 1974 von der Deutschen Krebshilfe auf den Weg gebracht. Es erkranken jedoch auch rund 500.000 Menschen in Deutschland jährlich neu an Krebs. Doch es gibt eine gute Nachricht: Das Krebsrisiko kann aktiv gesenkt werden – mit regelmäßiger Bewegung! Darauf möchten die Fußball-Landesverbände gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ aufmerksam machen.