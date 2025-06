Bitburger-Kreispokal Finalspiele der Herren in Arnoldsweiler

Die Saison am Mittelrhein steckt in den letzten Zügen und findet am kommenden Wochenende auf den Sportplätzen der Region mit den Kreispokalendspielen eine letzten großen Höhepunkt.

Das Finale und das Spiel um Platz 3 im Bitburger-Kreispokal der Herren findet am Sonntag, 22.06.2025 ab 14.00 Uhr, auf der Sportplatzanlage von Viktoria Arnoldsweiler statt.